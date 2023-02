Hier haben wir 10 Tipps zusammengefasst, die euch den Valentinstag versüßen könnten. (Bild: Förde Fräulein)

Hier sind 10 Tipps und schöne Ideen, wie ihr den Valentinstag am 14. Februar gemeinsam feiern könnt. Mit dabei sind eine Weinprobe, Übernachtungsmöglichkeiten in Kiels romantischen Hotels und natürlich Tipps für den kulinarischen Genuss am Tag der Liebenden.

1. Weinprobe im Welcome Center

Egal ob frisch verliebt oder schon seit langer Zeit zusammen - erlebt ein ganz besonderes Date am Valentinstag! Lasst den Alltagsstress hinter euch und genießt eure gemeinsame Zeit bei uns im Welcome Center mit einer gemütlichen Weinprobe und anschließender Gravur eures persönlichen Schlosses. Unter professioneller Anleitung von Weinlotse Benjamin Först erfahrt ihr mehr über drei erlesene Weinsorten des Kieler Weinhauses Broese. Aber was wäre eine Weinprobe ohne die passenden Snacks? Mediterrane Häppchen und ein Schokobrunnen runden den Abend ab.

Das erwartet euch: Begrüßungssekt, Weintasting mit Benjamin Först aus dem Weinhaus Broese, mediterrane Häppchen, Gravur eines Schlosses, kreative Fotoecke

Treffpunkt: Welcome Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3, 24103 Kiel

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Bucht hier “Wine with your Valentine"

Übrigens: Bei einem Kauf des KielGutscheins im Welcome Center Kieler Förde erhaltet ihr vom 7. bis 14. Februar eine Geschenkverpackung und eine „süße Überraschung“ on Top.

2. Liebe geht durch den Magen

Valentine´s Special: Das indische Restaurant Haveli in der Holtenauer Straße 100 öffnet seine Türen am Dienstag, dem 14. Februar ab 18 Uhr nicht nur für Verliebte. Hier erwartet euch ein liebevoll komponiertes 3-Gang-Menü der besonderen Art.

Hier gehts zur Reservierung

3. „Bettenwechsel“: Übernachten in Kieler Hotels

Es darf fremd gekuschelt werden – zumindest was die Location angeht: Bis zum 1. Mai könnt ihr wieder zu vergünstigten Preisen in ausgewählten Hotels an der Kieler Förde übernachten.

Die Häuser, die an der Aktion „Bettenwechsel – Kieler genießen Kieler Hotels“ teilnehmen, liegen im Kieler Umland, manche von ihnen mitten in der Innenstadt, andere wiederum haben erstklassige Wellnessbereiche oder sind noch ganz neu.

Ihr könnt aus insgesamt zwölf euer persönliches Wunschhotel auswählen. Je nach Ausstattung reichen die Preise von 34 Euro pro Person bis 68 Euro pro Person inklusive Frühstück und teilweise Wellnessnutzung. Einfach mal abschalten, ohne weit fahren zu müssen oder einen ausgedehnten Abend in der City mit anschließender Übernachtung genießen – die Anlässe den „Bettenwechsel“ zu nutzen sind vielfältig und eine ausgefallene Geschenkidee zum Valentinstag oder zur Hochzeit.

Einen Gutschein in Form eines typischen Hotel-Türanhängers erhaltet ihr unter www.kiel-sailing-city.de/bettenwechsel. Hier erfahrt ihr außerdem, welche Hotels teilnehmen und alles Weitere, was ihr hierzu sonst noch so wissen möchtet!

4. Entspannung liegt so nah

Um einen perfekten Tag zu Zweit zu verbringen, müsst ihr nicht lange reisen. Das Aqua Hotel in Strande bietet euch eine gute Gelegenheit, um Wellness, Entspannung, Zweisamkeit und Romantik mit hervorragendem kulinarischem Genuss zu verbinden. Die Küche überzeugt mit zart gegarten Spezialitäten aus der Region und viel Liebe zum Detail.

Ihr erreicht das Hotel und das Restaurant unter Tel.: (04349) 80 80.

5. Funkelnde Geschenkideen zum Valentinstag

Vom Hochzeitstag bis zum Valentinstagsgeschenk für Sie und Ihn bietet Juwelier Happe in der Dänischen Straße ein reiches Angebot an Schmuck, Uhren und Accessoires für alle Anlässe. Bei allen Kreationen steht anspruchvolles Design und handwerkliche Perfektion im Vordergrund. Funkelnde Edelsteine präsentieren sich in hochwertigem Gold oder Silber, sowie in edlem Platin. Mehr unter www.juwelier-happe.de.

6. Sag’s durch die Blume

Ganz ehrlich: Blumen gehen doch immer und kommen nie aus der Mode. Sie sind alles andere als einfallslos und bescheren den allermeisten doch ein Lächeln auf die Lippen. Eine wahre Könnerin auf ihrem Gebiet ist Aleksandra Stopka, die mit ihrem Geschäft „Blütenwerke“ bunte Kreationen erschafft. Vor allem Trockenblumen sind aktuell angesagt und machen sich stehend oder hängend wunderbar als Deko in euren vier Wänden.

7. Kuschlige Wärme verschenken

Das Saunabad in Molfsee ist ein besonders gemütlicher Ort – vor allem in der kalten Jahreszeit und eignet sich gerade für Paare, die gemeinsame Zeit in wohlig warmem Ambiente verbringen wollen. Sechs verschiedene Saunen inklusive Dampfbad, ein Caldarium, Ruheraum, Solarium und Schwimmbad lassen an einem Wellnesstag keine Wünsche offen. Schaut rein auf der Website des Saunabads und verschenkt einen Gutschein am Valentinstag! Tel.: (04347) 47 57

8. Neues Make-Over für Sie und Ihn

Seit über 20 Jahren gehört OUTFIT zu den angesagten Trendsettern in Kiel. Einach nur Haare schneiden ist nicht! Hier erhaltet ihr neben einem neuen Look auch ein neues Lebensgefühl. Lasst euch zu zweit verwöhnen, Haare verlängern oder den Bart professionell trimme! Hier findet ih das ganze Angebot von Outfit!

9. Die Musik von Harry Potter als Konzert erleben

Vielleicht gehört ihr zu der Generation, die zu den Filmen von Harry Potter zum ersten Mal gekuschelt und geknutscht habt? Dann ist der folgende Konzerttipp womöglich genau der richtige: Am Valentinstag ist The Music of Harry Potter in der Kieler Wunderino-Arena zu Gast. 80 Mitwirkende, Solisten, Chor und Musiker*innen der Cinema Festival Symphonics, spektakuläre Licht- und Leinwand-Animationen sorgen für ein unvergessliches Erlebnis!

Hier gehts zu den Tickets!

