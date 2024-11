Mitch Ryder wird beim 26. Internationalen Blues Festival in der Kieler Räucherei auftreten. (Bild: Buschfunk Records)

Mach dich bereit für eine unvergessliche Nacht voller Blues und Rock, denn das 26. Internationale Kieler Blues Festival steht vor der Tür! Am 28. Februar 2025 erwartet dich in der Räucherei in Kiel ein grandioses Line-up, das du auf keinen Fall verpassen solltest.

Ein Line-up der Extraklasse

Dieses Jahr verspricht das Kieler Blues Festival eines der stärksten Line-ups in seiner Geschichte. Als Headliner wird die Detroiter Rock-Legende Mitch Ryder mit seiner amerikanischen Band The New Detroit Wheels die Bühne zum Beben bringen. Mitch Ryder ist 2025 erstmals seit über 30 Jahren mit seiner US-Band auf Deutschlandtour und bringt sein brandneues Blues-Album "With Love" mit, produziert von der Musiklegende Don Was. Ein Muss für alle, die echten Blues lieben!

Die Mojo Men: Energie und Spielfreude pur

Die Mojo Men aus Hamburg, angeführt von "Mr. Natural of The Blues" Henry Heggen und dem herausragenden Hammond-B3-Spieler Lutz Krajenski, versprechen ein Konzert voller Energie und Leidenschaft. Ihre Liebe zum Blues, kombiniert mit starken Songs und famoser Spielfreude, wird dich in ihren Bann ziehen.

Norddeutsches Acoustic Blues Duo eröffnet den Abend

Den Auftakt des Abends macht das norddeutsche Acoustic Blues Duo aus Hamburg und Bad Oldesloe. Freu dich auf feinsten Blues mit Gitarre, Bass, Mundharmonika und zweistimmigem Gesang – ein stimmungsvoller Start in einen unvergesslichen Abend.

Sichere dir dein Ticket!

Für das Kieler Blues Festival gibt es bis zum 06. Dezember einen Frühbucherpreis. Sichere dir dein Ticket für 5,- € günstiger und erlebe Blues vom Feinsten. Tickets sind im Citti Park Kiel, bei vielen Famila-Märkten und der AWO-Kiel erhältlich. Weitere Informationen und Ticketkauf sind über den Ticket-Link möglich. Verpasse nicht dieses musikalische Highlight in der Räucherei und werde Teil eines einmaligen Blues-Erlebnisses!