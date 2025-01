(Bild: Adobe Stock)

Auch wenn’s draußen frostig ist, gibt’s nichts Besseres, als sich in warme Klamotten zu werfen und frische Luft zu schnappen. Wir zeigen dir unsere liebsten Spots für deinen Winterspaziergang in Kiel!

1. Tiergehege Tannenberg

(Bild: falkemedia Regional)

Das weitläufige Areal ist perfekt für kleine und größere Runden an der frischen Luft – und das mitten in schönster Natur. Im Tiergehege Tannenberg kannst du mit vielen tierischen Genossen auf Tuchfühlung gehen. Neben Sikawild, Schwarzwild und den freundlichen Damaraziegen nennen auch frei laufendes Damwild und Muffelwild den Wald ihr Zuhause.

2. Bülk Strand

(Bild: falkemedia Regional)

Strand geht immer! Lass dich vom Wind durchpusten und genieß die Weite. Kopf frei? Garantiert! Einer unserer liebsten Strände für einen maritimen Winterspaziergang ist der Strandabschnitt in Bülk samt imposanter Steilküste.

3. Schwentine

(Bild: Adobe Stock)

An der Schwentine treffen Wasser und Wald aufeinander, was diese Ecke zu einer der idyllischsten in der Stadt macht. Ein Blick in die Komoot-App zeigt, wie beliebt Spaziergänge entlang der Schwentine sind. Ob kurze Runden oder ausgedehnte Wanderungen – hier wird jeder fündig.

4. Fördewanderweg ab Möltenort

(Bild: falkemedia Regional)

Der Möltenorter Hafen mit seinen Kuttern und Bretterbuden versprüht auch in den Wintermonaten einen ganz eigenen, rauen Charme. Ab hier kannst du dich über den Fördewanderweg entlang der Ostsee – je nach Lust, Laune und Ausdauer – bis nach Mönkeberg treiben lassen.