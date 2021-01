Auch über die Distanz gibt es viele Möglichkeiten, etwas mit den Freund*innen zu unternehmen (Bild: LeoPatrizi/E+/Getty Images)

Draußen ist es bitterkalt und nur alleine in der Wohnung fällt euch bald die Decke auf den Kopf? Wir haben unsere Top five für euch, was ihr trotz der räumlichen Distanz gemeinsam mit euren Liebsten am Wochenende unternehmen könnt.

Online-Escape-Game

Die beliebten Escape Rooms sind zurzeit natürlich geschlossen, das heißt aber nicht, dass euch der Rätselspaß fehlen muss. Einige Veranstalter*innen haben sich etwas einfallen lassen und besondere Fälle entwickelt, die ihr online von zu Hause aus lösen könnt. Unser Tipp sind die Spiele von Locked Adventures. Ihr bekommt eine PDF-Datei mit dem zu lösenden Fall zugeschickt, in der über vier Kapitel verteilt unterschiedliche Etappen auf euch warten. Diese können aus ganz klassischen Knobelaufgaben bestehen, aber auch Online-Recherchen mit extra dafür angelegten Seiten und Instagram-Profilen führen euch zum Ziel. Da jede*r das Spiel vor sich auf dem Endgerät hat, könnt ihr über einen Videocall gemeinsam den Fall lösen. Ein paar Snacks und Getränke dazu und der Spieleabend kann beginnen.

Siedler von Catan

Der Spieleklassiker ist wohl in vielen Haushalten zu finden und hat bestimmt schon oft zu erbitterten Kämpfen um die längste Handelsstraße oder die besten Rohstoffe gesorgt. Mit der App Catan Classic, im App Store oder bei Google Play, könnt ihr mit bis zu vier Spielern weiter Siedlungen bauen, handeln und um die größte Rittermacht ringen. Unser Tipp: Wenn ihr nebenbei telefoniert, beschleunigt ihr den Handel und könnt euch noch besser austauschen.

Party zu Hause

Der angesagteste Club wird euer Wohnzimmer. Der Streamingdienst Spotify hat einen Partymodus eingerichtet, der es ermöglicht, gemeinsam eine Playlist zu verwalten und abzuspielen. Jede*r kann DJ sein und neue Songs in die Warteschleife packen, die Musik pausieren oder weiterschalten, während es bei allen anderen Nutzer*innen synchronisiert wird. So könnt ihr über jede Distanz hinweg zusammen feiern. Hier ist erklärt, wie es geht.

Weinprobe

Alle Weinliebhaber*innen können ihre Leidenschaft wieder teilen und Neues entdecken. Verschiedene Anbieter*innen organisieren Weinproben über Skype oder Zoom. Dafür bekommt ihr die Proben zugeschickt und könnt dann gemütlich von zu Hause aus die Weine probieren und euch mit Expert*innen und anderen Interessierten darüber austauschen. Das gleiche Prinzip gibt es übrigens auch für alle, die lieber Bier trinken. Informiert euch online und findet die richtige Veranstaltung für eure Wochenendplanung. Natürlich könnt ihr das auch selbst organisieren und euch untereinander die Lieblingsweine oder -biere empfehlen, die dann jede*r bei sich zu Hause verköstigt.

GeoGuessr

Habt ihr Lust, mal wieder zu verreisen? Zumindest virtuell ist das kein Problem. Mit dem Spiel GeoGuessr reist ihr via Google Maps um die ganze Welt. Mit euren Freund*innen zusammen könnt ihr verschiedene Challenges absolvieren. Ihr findet euch bei Google Street View an einem Ort wieder und müsst innerhalb einer angegebenen Zeitspanne herausfinden, wo ihr euch befindet. Seid ihr mitten in der Wüste, oder sogar an einem Ort, den ihr schon kennt? Begebt euch zusammen auf die Reise und findet es heraus.