5 Sommer-Tipps für Kiel

Was aussieht wie kristallklares Mitterlmeerwasser, liegt direkt vor unserer Haustüre! (Bild: Ramona Dabringer)

Der Sommer ist nach wie vor unermüdlich und wir haben für euch Ideen, Tipps und Ausflüge, die ihr während des Sommers in Kiel einfach mal machen müsst. Dabei haben wir jetzt nicht aufgezählt, dass ihr zu einem der zahlreichen Strände fahren solltet – denn das ist für uns Kieler ja wohl klar! Von Falckenstein bis Brasilien haben wir alle genug Platz, um unseren Lieblingsstrand zu finden! Aber es gibt ja noch so viel mehr zu erleben …

1. Abwechslung: Badesee statt Strand?

An den Strand fahren wir immer und zu jeder Jahreszeit. Aber wusstet ihr, dass es in Kiels Umgebung auch ganz herrlich schöne Seen gibt, die zum Schwimmen und Baden einladen? Gerade aktuell ist es schön, wenn man nicht an die überfüllten Strände muss, sondern an einen See ausweichen kann. Zum Beispiel der verträumte Ahrensee bei Achterwehr, der bekannte Westensee oder die Badestellen am Dobersdorfer See bei Toekendorf. Also: Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nichts wie raus zum … Genau!

2. Eisdielenhopping in Kiel

In Kiel gibt es eine gute Auswahl an richtig leckeren Eisdielen. Unsere persönlichen Favoriten? Die kleine Eisdiele in Kiel-Wik, La Dolce Vita am Exerzierplatz und LISEIS in der Ringstraße (okay, erwischt, die haben natürlich gewonnen, weil sie nur 2 Minuten von unserer Redaktion entfernt liegen ;-)).

3. Fahrt über die Förde

Man muss nicht immer mit dem Auto zum Strand. Kiel verfügt über ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz und bis in den Herbst hinein fahren die Fördefährlinien auch ganz entspannt von einem Strand zum nächsten. Versprochen: Auf dem Schiff, mit der frischen Ostseebrise um die Nase wächst die Vorfreude auf einen schönen Strandtag noch mehr! Hier gibt es alle Zeiten und Haltestellen: https://www.sfk-kiel.de/de/faehrlinien/foerde/.

4. Spazieren am Tiessenkai

Am Tiessenkai in Holtenau lässt sich nicht nur nostalgisches Hafenambiente genießen. In gefühlter Armlänge fahren große Schiffe und Dreimaster am Kai vorbei in Richtung Schleuse oder hinaus in die weite Ferne. Am besten spaziert man dort mit Fischbrötchen in der Hand bis zum schönen Leuchtturm, der sogar unter Denkmalschutz steht.

5. Ein Abend in der Forstbaumschule

Die grünen Flächen der Forstbaumschule sind wunderbar weitläufig. Ob gemeinsames Grillen mit Freunden oder ein entspanntes Picknick – im Sommer findet man dort immer ein schattiges oder sonniges Plätzchen. Außerdem ist der Park perfekt geeignet, um einen schönen Sommertag mit einem guten Buch auf der Wiese zu verbringen.