60 Jahre adrett Textilpflege

Katharina Woltering (r.) über nahm das Unternehmen von ihrer Mutter Irmgard Herrmann

Stolz auf ihre Tradition: Das 25-jährige Jubiläum wurde 1975 gefeiert

Und so sieht das Ladengeschäft von adrett Textilpflege heute aus

Prachtstück: Mit dem alten VW Bus wurde die Kleidung damals ausgefahren

In der Klopstockstraße steht „adrett“ für höchste Qualität in Sachen Textilpflege und Reinigung. Das Zusammenspiel von jahrzehntelanger Tradition, geschultem Auge und moderner Technik wissen Kunden sehr zu schätzen.

Am 1. Juli feiert das Unternehmen seinen 60. Geburtstag. Susanne Diekmann legte 1960 den Grundstein für die noch heute geltenden Prinzipien: Sorgfalt, Qualität und Kundenzufriedenheit. Kleidung für besondere Anlässe wie Hochzeiten, Konfirmationen und Feierlichkeiten herzurichten, steht seit damals ganz oben auf der Prioritätenliste. Und das zahlt sich aus: „Kunden vertrauen uns auch bei hochwertigen und empfindlichen Textilien zu 100 Prozent“, erklärt Inhaberin Katharina Woltering. Täglich ist die junge Textilreinigermeisterin schon eine halbe Stunde vor Ladenöffnung in dem Geschäft an der Ecke zum Knooper Weg und schaut sich die Kleidung, die das Geschäft für ihre Kunden verlässt, mit prüfendem Blick an.

Nachdem ihre Mutter, Irmgard Herrmann, 1987 die adrett Textilpflege übernahm und 32 Jahre für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich war, steht nun mit Katharina Woltering der Nachwuchs an der Spitze des Betriebes. Bereits 2015 legte Katharina Woltering die Meisterprüfung ab, arbeitete allerdings schon einige Jahre in dem Unternehmen und kennt bereits alle Abläufe und das nötige Fachwissen aus dem „FF“. Dabei steckt in der Textilpflege damals wie heute ein solides Handwerk trotz modernster Technik. Technologisch moderne Maschinen reinigen bei adrett mit einem besonders schonenden Verfahren und das geschulte Personal weiß, wie mit den besonderen Schätzen der Kundschaft umzugehen ist. Das gesamte Team hilft, den hohen Qualitätsanspruch aufrecht zu erhalten.

Mit der Spezialisierung auf hochwertige und empfindliche Kleidung und Heimtextilien ist adrett zu einem stabilen mittelständigen Unternehmen gewachsen. An vergangene Zeiten und Techniken erinnern nur noch Bilder von schweren Bügeleisen, die vor rund 100 Jahren zum Bügeln der Kleidung verwendet wurden. Neueste Verfahren und Maschinen übernehmen die harte Arbeit von damals. Gerade in heutigen Pandemie-Zeiten sind Hygienestandards besonders wichtig. Und so arbeitet das Team von adrett mit einem Desinfektionswaschverfahren, das vom Robert-Koch-Institut als solches zertifiziert ist. Macht euch am 1. Juli gemeinsam mit dem Team von adrett schick und putzt euch mal wieder raus. Das freundliche Team von adrett berät und unterstützt euch gern bei allen Fragen rund um das Thema Textilreinigung.

adrett Textilpflege

Klopstockstraße 1, Kiel

Tel.: (0431) 945 88

www.adrett-textilpflege-kiel.de