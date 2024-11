inka e.V. engagiert sich seit vielen Jahren für die Förderung von Kindern in Kiel, die von Armut betroffen sind. Jedes dritte Kind in Kiel wächst unter schwierigen finanziellen Bedingungen auf und hat oft keinen Zugang zu altersgerechten Förderungen. inka setzt hier an und bietet diesen Kindern Unterstützung, vor allem in musischen und sportlichen Bereichen, um ihre persönliche Entwicklung zu fördern. Weitere Informationen gibt es unter www.inka-kiel.de.