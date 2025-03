In den Liedern und vor allem den Videos von Andreas Liebert schwingt ganz viel Kiel mit. (Bild: Sven Sindt)

0

Andreas Liebert nimmt uns mit seiner brandneuen EP "Mondlandung" mit auf eine emotionale Reise, die das Herz berührt und die Seele zum Nachdenken anregt. Der Kieler Singer-Songwriter schrieb eindringliche Songs, die die Tiefen menschlicher Beziehungen ausloten und uns dabei die Augen für die bröckelnde Realität öffnen.

Anzeige

Kieler Fernsehturm: Der Ruf nach echter Verbindung

Mit der Single „Fernsehturm“ zieht Liebert uns aus unserer Komfortzone und konfrontiert uns mit der Einsamkeit, die sich in der modernen Welt ausbreitet wie ein Nebel über der Kieler Förde. Seine Worte sind wie eine frische Brise, die direkt ins Herz geht: „Und ich schrei meine Fragen vom Fernsehturm“. Das Musikvideo, das den Kieler Fernsehturm ins beste Licht rückt, unterstreicht diese intensive Botschaft. Hier kannst du es dir ansehen.

Morgens um vier: Zwischen Nähe und Verzweiflung

Die Stunden, in denen die Stadt noch schläft und die Welt stillsteht, sind oft die schwersten. „Morgens um vier“ fängt diese schmerzhaften Augenblicke ein, in denen die Vergangenheit auf die Zukunft trifft und Nähe zur Bürde wird. „Verlier dich hier, verlier mich hier“ – ein Lied, das die Einsamkeit in der Zweisamkeit ehrlich und unverblümt beleuchtet. Das Video dazu entstand in den frühen Morgenstunden auf dem Wilhelmplatz – ein vertrauter Ort in Kiel, der in dieser stillen Zeit eine ganz eigene Atmosphäre entfaltet.

Mondlandung: Eine Reise in die Vergangenheit

Der Titeltrack „Mondlandung“ entführt uns in die Gedankenwelt Lieberts, wo historische Referenzen auf die Fragilität menschlicher Beziehungen treffen. „Wie hast Du eigentlich geträumt?“ – eine Frage, die sich zwischen den Zeilen der Erinnerungen verliert und die flüchtigen Momente im Leben einfängt. Das Musikvideo, das am Leuchtturm Bülk gedreht wurde, verstärkt diese poetische Reise und lässt uns die Seeluft förmlich spüren. Schau es dir hier an.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Synonym: Die Dualität von Nähe und Distanz

Zum Abschluss der EP stellt „Synonym“ die Frage nach der Balance zwischen Gemeinsamkeit und dem Sich-Verlieren im Anderen. Die berauschenden Momente des Lebens lösen sich oft im Alltag auf, doch Liebert hält sie in seinen Melodien fest. Produzent Michael Haves verleiht dem Ganzen mit einer reduzierten, aber strahlenden Arrangierung den Feinschliff, der der Tradition der Hamburger Schule Tribut zollt und dennoch neue Akzente setzt.

Ein künstlerisches Meisterwerk mit Kieler Flair

Das Cover von "Mondlandung", aufgenommen auf der Gablenzbrücke, komplettiert das Bild einer EP, die fest in der Kieler Landschaft verwurzelt ist. Mit „Mondlandung“ gelingt Andreas Liebert eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Gegenwart, die herausfordert und zum Hinhören einlädt. Seine Songs hallen nach und bieten mehr Facetten, als ein Spaziergang entlang der Kieler Förde. Vielleicht steckt in diesen Klängen mehr, als wir auf den ersten Blick erkennen – was wird Liebert als Nächstes für uns bereithalten?

Live kannst du Andreas Liebert in Kiel natürlich auch erleben! Am 24. April in der Hansa48!