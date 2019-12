(Bild: Pixelwerft)

Das modern workplace office bietet euch Platz für gemeinsames und eigenständiges Arbeiten (Bild: Pixelwerft)

(Bild: Pixelwerft)



0

Im Kieler Wissenschaftspark tut sich was. Mit der modern workplace factory ist ein Erlebnisraum entstanden, der das Ausprobieren vielfältiger und neuer Arbeitsformen ermöglicht.

Die Arbeitswelt 4.0 ist digitalisiert, vernetzt und mobil. Agile Arbeitsformen, flexible Arbeitsplätze und neue Technologien beeinflussen zunehmend den Arbeitsalltag. In der modern workplace factory (mwf) bieten vier starke Partner den fullservice für den Arbeitsplatz von morgen. Auf knapp 400 Quadratmetern Fläche bietet die Vater Unternehmensgruppe mit ihrem Tochterunternehmen Dicide GmbH und den Kooperationspartnern Microsoft und Steelcase eine digitale Erlebniswelt der besonderen Art.

Das modern workplace office bietet euch Platz für gemeinsames und eigenständiges Arbeiten (Bild: Pixelwerft)

(Bild: Pixelwerft)

Aufgrund des umfangreichen Portfolios und der langjährigen Expertise der Partner, verfügt die mwf sowohl über das erforderliche Netzwerk als auch über das nötige Praxis-Know-how, um den modernen Arbeitsplatz zu gestalten.

Neue Arbeitsweisen erfordern

neue Arbeitsräume – so die Philosophie des Unternehmens.

„Wir lesen es täglich in der Presse oder erleben es bei unseren Kunden: Der digitale Wandel stellt viele Unternehmen oftmals vor große Herausforderungen”, so Klaus-Hinrich Vater, geschäftsführender Gesellschafter der Vater Holding GmbH. „Genau dieses Thema haben wir an unserem Standort in der Boschstraße in Kiel aufgegriffen und bieten mit unserer modern workplace factory den perfekten Begleiter für den digitalen Wandel.“ Die mwf bietet Einblicke in verschiedene Raum- und Technologielösungen, die euch dazu einladen, neue Arbeitskonzepte kennenzulernen.

Der Einsatz von interaktiven Werkzeugen und kreativen Raumkonzepten fördert die Vernetzung und die Kommunikation. Darüber hinaus ermöglicht ein Lounge-Bereich den Austausch oder die Entspannung in gemütlicher Atmosphäre. „Uns ist klar, dass sich viele Unternehmen ihre Räumlichkeiten nicht aussuchen können. Entsprechend beraten wir unsere Kunden auch individuell nach deren Bedürfnissen“, sagt Frank Bösenkötter, Geschäftsführer der Dicide GmbH. Weitere Infos erhaltet ihr unter www.mwf-kiel.de.