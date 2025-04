0

Mit der Ankunft der AIDAnova am Ostseekai startet der PORT OF KIEL in eine aufregende Kreuzfahrtsaison. Erwarte eine spannende Mischung aus Innovation und Tradition, während der Hafen sich auf über eine Million Passagiere vorbereitet.

Ein vielversprechender Saisonstart

Am Samstagmorgen begrüßte Kiel mit der Ankunft der AIDAnova am Ostseekai das erste Hochseekreuzfahrtschiff der Saison. Diese Begrüßung markiert den Beginn einer ereignisreichen Kreuzfahrtsaison, in der 29 Schiffe von 18 Reedereien insgesamt 175 Anläufe im Kieler Hafen verzeichnen werden. Besonders im Hochsommer wird der Ostseekai an Samstagen zum Dreh- und Angelpunkt, wenn bis zu drei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig anlegen. Unter den erwarteten Schiffen sind mit der CARNIVAL MIRACLE und der VISTA auch zwei Neuzugänge, die Kiel zum ersten Mal anlaufen werden. Wie in den Vorjahren erstreckt sich die Saison bis in die Wintermonate und erwartet erneut über eine Million Passagiere.

Fortschritte für eine nachhaltige Zukunft

Ein bedeutender Aspekt der diesjährigen Saison ist die Fertigstellung einer der größten Landstromanlagen Europas. Laut Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG, wird die Erweiterungsanlage am Ostseekai im Herbst abgeschlossen sein. Diese wird die Kapazität zur Versorgung von bis zu drei Kreuzfahrtschiffen und vier Fähren mit Ökostrom bieten. „Dies ist ein zentraler Schritt in Richtung unserer Umweltziele, die wir durch eine vollständige Versorgung der Schiffe mit Ökostrom in den kommenden Jahren erreichen wollen“, erklärt Claus. Der Bau der Landstromanlage ist ein finaler Schritt eines Projekts, das bereits 2018 begann und bisher mit 50 Millionen Euro finanziert wurde.

Landstrom: Eine Investition in die Umwelt

Die Landstromanlage ermöglicht es, während der Liegezeiten die Schiffsmotoren abzuschalten, um CO2-Emissionen sowie Lärm- und Schadstoffbelastungen zu reduzieren. Trotz eines geplanten mehrwöchigen technischen Ausfalls, der etwa 19 Anläufe betrifft, rechnet der Hafen mit einer Anschlussquote von 70 Prozent der Hochseekreuzfahrtschiffe. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der nachhaltigen Entwicklung des Hafens, der bei der Landstromversorgung konsequent auf europäischen Ökostrom setzt.

Moderne Infrastruktur für reibungslose Abläufe

Neben der umwelttechnischen Aufrüstung wird auch das Gepäckhandling im Terminal modernisiert und optimiert. Ziel ist es, eine funktional und architektonisch schlüssige Erweiterung zu schaffen. Die Investitionen werden durch Bundes- und Landesmittel gefördert und sollen im Herbst in Betrieb genommen werden. Landstrom gilt als eine der zentralen Technologien, um die Schifffahrt in Häfen umweltverträglicher zu gestalten – eine Herausforderung, der sich der PORT OF KIEL mit Innovationsgeist und Weitblick stellt.