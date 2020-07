Die August-Ausgabe der KIELerleben ist da!

0

Die wohl am meist umstrittene Baustelle Kiels neigt sich langsam aber sicher ihrem Ende zu: Der Kleine Kiel-Kanal – oder auch Holsten-Fleet im Volksmund genannt – befindet sich in der Schlussphase. Wir haben unsere Augustausgabe daher auch der feuchtfröhlichen, neuen maritimen Mitte Kiels gewidmet: Kommt mit, wir zeigen euch, was in der Kieler Innenstadt so alles passiert!

Unser Titelthema portraitiert einige Läden und Unternehmen, die sich in unmittelbarer Nähe zum Kanal befinden und wir haben Daniel Hacker, Inhaber von Meislahn, gefragt, wie seine Gefühle zur baldigen Eröffnung sind.

Wer den Sommer nicht in – sondern um Kiel herum genießen will, der findet in der Augustausgabe eine Menge toller Tipps: Die Förde Fräuleins nehmen euch mit nach Neustadt, an den Strand von Pelzerhaken und nach Glücksstadt. Außerdem finden sich tolle Ausflugstipps, das eine oder andere kleine Event und für alle, die es in die Ferne zieht, haben wir eine tolle Geschichte für euch: Redakteur Sebastian hat ein junges Paar in Norwegen besucht, die vor Ort eigenes Bier brauen.

Doch auch in den eigenen vier Wänden machen wir es uns nett: Mit Tipps zur mediterranen Gartengestaltung, leckeren Rezepten mit sonnengereiften Tomaten und den besten Adressen, wenn es um das Thema Wellness und Verwöhnen geht.

Bei all den schönen Seiten des Sommers dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen: Weiterhin aufmerksam bleiben, Abstand halten und bewusst und mit Köpfen am Leben teilnehmen. Wir wünschen eine wunderbare Ferienzeit und viel Spaß beim Lesen unserer Augustausgabe.