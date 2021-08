Bald per E-Tretboot über die Förde?

Mermade-Geschäftsführer Steffen Ehlert (li.) und Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse Götz Bormann präsentieren den „Seacycler“. (Bild: KL-Redaktion)

Im September sollen die ersten Boote auf der Kieler Förde zum Einsatz kommen. Geplant sind außerdem Boote für den Individualverkehr und für touristische Ausfahrten.

Das Start-up Mermade prästentierte Anfang Juli das erste Tretboot mit Elektroantrieb. Ja, richtig gelesen. Der „Seacycler“ ist ein Tretboot, wie es jeder Mensch kennt, im Design eines schnittigen Motorboots und mit elektrischer Unterstützung. Wenn zwei Passagiere sportlich in die Pedale treten, schafft der Seacycler acht bis zwölf Knoten, also circa 15–20 km/h. Interessierte können sich den roten Tretflitzer auf dem Parkplatz der Förde Sparkasse am Lorentzendamm anschauen, die das Projekt finanziell unterstützt.

„Solche Überlegungen, die das Potenzial haben, Emissionen auch auf dem Wasser zu reduzieren, fördern wir sehr gerne“, so Vorstandsvorsitzender Götz Bormann. Die Lithium-Ionen Batterie ermöglicht einen Einsatz von circa vier Stunden. Durch das Treten der Passagiere wird sie jedoch permanent nachgeladen. „Der Seacycler verwendet sogenannte Second-Life-Akkus aus der Automobilindustrie“, so Mermade-Geschäftsführer Steffen Ehlert. „Diese können dort mangels Leistung nicht mehr verwendet werden; für einen Tretbetrieb im Seacycler werden sie aber noch lange zu nutzen sein.“