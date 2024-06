0

Das Hörn-Areal in Kiel, einst eine große innerstädtische Brachfläche, wandelt sich weiterhin rasant. Das östliche Hörnufer erstrahlt bereits in neuem Glanz mit einem frisch entstehenden Stadtviertel.

Südliches Hörn-Areal erwacht

Auffällig ist natürlich, dass einige Bereiche schon vollkommen erschlossen sind. Nun richten sich alle Augen auf das südliche Ende des Areals, denn hier sollen schon bald die Bauarbeiten für das zukunftsweisende Wohnprojekt "LUV Kiel" anlaufen.

Planung trifft auf Progress

Mit einem Zeitplan, der den Baustart noch für 2024 vorsieht, soll das rund 11.000 Quadratmeter messende Areal bis Ende 2026 in ein modernes Wohngebiet mit etwa 720 Einheiten umgewandelt werden. Die Wasserlage bietet nicht nur einen attraktiven Ausblick, sondern auch eine hervorragende Lebensqualität.

Wohnen mit Weitblick

Zwei der Baufelder direkt am Wasser werden als Hybride aus Wohn- und Geschäftshäusern mit 109 und 131 Wohneinheiten entwickelt. Die Planungen sehen zudem Raum für Gewerbe in den Erdgeschossen sowie eine darunterliegende Tiefgarage vor. Etwas zurückversetzt entsteht ein Studierendenwohnheim mit 478 Apartments, von denen 105 gefördert werden, nebst einer dazugehörigen Kindertagesstätte und einem integrierten Parkhaus.

Baugenehmigungen und Architektur

Seit 2020 besteht für die Grundstücke mit Blick auf die Hörn Baurecht, und seit Mai 2024 auch für das dritte Grundstück. Ein städtebaulicher Wettbewerb, der 2019 für die vorderen Baufelder ausgetragen wurde, kürte das Architekturbüro GRAFT aus Berlin zum Sieger, dessen Entwürfe sich nahtlos in das moderne Stadtbild einfügen werden.

Die Storch Gruppe als Motor des Fortschritts

Die renommierte Storch Gruppe, als Generalunternehmerin und Generalübernehmerin, bringt ihre umfangreiche Expertise in das Projekt ein. Sie ist keine Unbekannte in der Kieler Baubranche und hat bereits beachtliche Projekte in der Waitzstraße und am Schwedendamm realisiert.

Vision trifft auf Realität

Stadtbaurätin Doris Grondke äußerte sich optimistisch über die Entwicklung, insbesondere während der herausfordernden Baukrise: „Das neue Stadtquartier an der Hörn entwickelt sich zu einem attraktiven, multifunktionalen Ort, an dem Wohnen, Wirtschaft und Tourismus aufeinandertreffen. Die Fortschritte im südlichen Hörn-Areal und die Zusammenarbeit mit der Storch Gruppe, die ihre Kompetenz bereits unter Beweis gestellt hat, sind ein Gewinn für Kiel. Besonders der geförderte Studierendenwohnraum und die Kindertagesstätte fördern die soziale Vielfalt in diesem erstklassigen Quartier.“

Die Kieler können sich auf ein Stadtquartier freuen, das nicht nur wohnlich, sondern durch seine gemischte Nutzung auch urban und lebendig sein wird.