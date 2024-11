Etwa auf dem Kieler Exerzierplatz ist es möglich, mit Easy Park das Auto gebührenpflichtig und ohne Bargeld abzustellen. (Bild: falkemedia Regional)

0

Derzeit sorgt eine betrügerische Masche für Unruhe: Gefälschte Aufkleber zur Bezahlung von Parkgebühren tauchen vermehrt auf. Diese falschen QR-Codes imitieren den beliebten Parkdienstleister Easypark und könnten auch in Kiel an den Parkscheinautomaten kleben.

Anzeige

Die Herstellerfirma Flowbird, bekannt für ihre Parkscheinautomaten, warnt vor dieser neuen Betrugsmasche. Auch die Polizei ist bereits informiert und steht für Hinweise bereit. Die gefälschten Aufkleber sind besonders tückisch, denn sie überdecken die echten QR-Codes mit einem pinkfarbenen Rand, der täuschend echt aussieht.

Vorsicht vor Quishing

Was ist das Ziel dieser Betrüger? Sie nutzen sogenannte „Quishing“-Techniken – ein Mix aus QR-Code und Phishing –, um an deine Zahlungsdaten zu gelangen. Wenn du den verdächtigen QR-Code scannst, landest du auf einer täuschend echt gestalteten Website, die der Originalseite von Easypark zum Verwechseln ähnlich sieht. Hier wirst du aufgefordert, Kreditkartendaten einzugeben, was natürlich vermieden werden sollte.

Besonders heikel: Die Webseite, auf die du geleitet wirst, verwendet die Domain Easypark.live. Diese ist derzeit nicht mehr erreichbar, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Die Kriminellen könnten jederzeit neue Domains erstellen, um ihre Betrugsmasche fortzusetzen.

So schützt du dich

Easypark selbst hat klargestellt: Offizielle QR-Codes führen stets zur Easypark-App und nie zu einer externen Website. Solltest du noch nicht im Besitz der App sein, leiten dich die echten Codes lediglich zum Download der App weiter. Ein Tipp unter Kieler*innen: Schau genau hin und lass dich nicht täuschen!

Solltest du einen solchermaßen verdächtigen Aufkleber entdecken, zögere nicht, die Polizei zu informieren. Deine Wachsamkeit schützt nicht nur dich, sondern auch andere Kieler*innen vor dieser perfiden Masche.

Bleib aufmerksam, genieße das maritime Flair unserer Stadt und parke sicher!