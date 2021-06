Viele Veranstaltungen des Kultursommers finden direkt am Wasser statt. (Bild: Landeshauptstadt Kiel)

Eine ganz neue Interpretation erwartet euch bei „Der kleine Prinz“.

Sommer, Sonne, Kultur: Kiel hat im Juli und August eine Menge zu bieten und lädt alle Kieler*innen und deren Gäste ein, den 22. Kieler Kultursommer zu feiern – in diesem Jahr sogar im XXL-Format!

Fast alle der insgesamt 70 Programmpunkte finden draußen und viele direkt am Meer statt. Konzerte, Poetry Slams, Lesungen, Theater, Tanzkurse, Jam Sessions, Vorträge, Ausstellungen und Stadtspaziergänge – die Angebote lassen keine Wünsche offen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. „Der kleine Prinz“ macht auf seiner Reise über die Planeten in seiner neuen Spielstätte im Innenhof der Muhliusschule Station und lehrt das Publikum: „Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“.

Beim diesjährigen Literatursommer steht das schöne Schleswig-Holstein im Mittelpunkt. Bei den beliebten geführten Stadtspaziergängen können Stadtteile und Kulturorte der Landeshauptstadt Kiel erkundet werden. Kinder- und Familienveranstaltungen bilden einen weiteren Schwerpunkt im Programm. Zum Beispiel können Kinder ab fünf Jahren jeden Mittwoch um 15 Uhr spannenden und lustigen Geschichten vom Meer lauschen. Vorgelesen wird in diesem Jahr auf der Kieler Hansekogge, auf dem historischen Gaffelschoner „Freedom“ oder am Museumshafen. Und auf der Kulturinsel Dietrichsdorf bietet der Mediendom ein 360-Grad-Programm für Kinder und Jugendliche an.

Hier gibts das gesamte kostenlose Kultursommer-Programm.