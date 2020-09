Die deutsche Newcomerin Lotte tritt am Mittwoch auf der Secret Stage auf. (Bild: Christoph Köstlin)

0

Schon wieder Mittwoch und die Hälfte der Kieler Woche 2020 ist rum. Doch auch die zweite Halbzeit hat noch einiges zu bieten.

Ein abwechslungsreiches Programm aus regionalen Bands und Künstlern, Filmen und besonderen Kulturerlebnissen bietet die Kieler Woche 2020 auf den Livebühnen, Kinoarealen und auch online auf www.kiel.live. Am Mittwoch, 9. September, stehen mit Milow (20 Uhr) und Lotte (17 Uhr) ein internationaler Star und eine deutsche Newcomerin auf der geheimen Kieler-Woche-Bühne Secret Stage. Die Konzerte auf der Secret Stage sind längst ausgebucht wie auch die Übertragungen des Milow-Auftritts auf den Kinoarealen. Für die Konzerte von Lotte und weiteren Künstlern wie von Die Happy (Donnerstag, 10. September, 20 Uhr), MC Fitti (Sonntag, 13. September, 17 Uhr) oder Die Orsons (Sonntag, 13. September, 20 Uhr) können noch Tickets für die Übertragungen auf den großen Kinoleinwänden im Schlossgarten und auf dem Rathausplatz gebucht werden. Wer lieber einen Film auf den Kinoleinwänden sehen möchte, ist am Freitag, 11. September, um 17 Uhr auf dem Rathausplatz gut aufgehoben. Dann wird dort der Film “1918. Aufstand der Matrosen” gezeigt.

Restkarten spontan buchen

Für beide Liveübertragungsareale auf dem Rathausplatz und im Schlossgarten können noch Restkarten gebucht werden. Das geht ganz einfach entweder online unter www.meine-kieler-woche.de oder telefonisch über die Hotline (0431) 90 19 05, die täglich von 9 bis 21 Uhr erreichbar ist. Außerdem können auch Kurzentschlossene noch vor Ort an den Arealen Tickets buchen – nur solange der Vorrat reicht.

40 Traditionsschiffe auf der Förde

Das traditionelle Highlight der Kieler Woche – die Windjammerparade

Ein weiterer Höhepunkt ist natürlich die große Windjammer-Segelparade für alle am Samstag, 12. September. Die besondere Parade auf der Kieler Förde soll besonders in diesem Jahr ein gemeinschaftliches Erlebnis an Land und auf dem Wasser werden und ein positives Signal im Sinne des KiWo-Mottos #Zusammenhalt setzen. Um das Gesamtbild zu schärfen, werden alle Schiffe die offizielle Kieler-Woche-Flagge mit dem Kreuzknoten hissen.

Rund 40 Traditionsschiffe nehmen an der Parade teil. Angeführt wird die Parade von der Bark Alexander von Humboldt II. Begleitet werden die Traditionssegler von rund 80 modernen Segelschiffen sowie Motor- und Dampfschiffen. Durch das Wechselspiel von modernen Segelschiffen und Traditionsschiffen wird die Parade wieder ein besonderes Bild bieten.

Die Schiffe legen gegen 9.45 Uhr von ihren Liegeplätzen ab und gehen am Ostufer der Innenförde in Warteposition. Um 11 Uhr nehmen die Segler*innen in Paradeformation und Kurs Richtung Leuchtturm Kiel. Zwischen 13 und 13.30 Uhr erreicht die Parade die gedachte Ziellinie zwischen dem Olympiazentrum Schilksee und Laboe. Dort löst sie sich auf und die Schiffe nehmen wieder ihren eigenen Kurs.

Die Parade wird vom Land und vom Wasser aus zu erleben sein. Schiffseigner*innen dürfen die Parade sehr gerne begleiten. Dabei sollten sie darauf achten, dass die Paradeformation nicht gestört wird und alle Regeln auf dem Wasser eingehalten werden. Zuschauer*innen an Land werden gebeten, die bekannten Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten.