Bis zu 643 Personen auf dem Willi erlaubt

Die Stadt, als Verantwortliche für das Hygienekonzept, hat einen Plan ausgearbeitet, der die Sicherheit

der Gäste garantieren soll. Dank der neuen Landesverordnung sind die Maßnahmen nicht so strikt, wie

noch zur Kieler Woche.



Es ist soweit, der Herbstmarkt ist wieder da! Vom 02.10. bis zum 11.10. hat der Jahrmarkt auf dem

Wilhelmplatz seine Tore täglich von 14 bis 22 Uhr und am Samstag bis 23 Uhr für Besucher geöffnet.

Auch dieses Jahr wird der Spaß in gewohnter Manier, mit Essensständen, Fahrgeschäften und weiteren

garantiert. Doch natürlich kommt auch der Jahrmarkt nicht an Corona vorbei. Dennoch sind die Regeln verhältnismäßig locker.



Das sind die Regeln



So gibt es nämlich keine Registrierungspflicht beim Eintritt. Um den Überblick zu behalten werden die Gäste lediglich gezählt und registrieren muss man sich nur, wenn man an einem Stand zum Essen verweilt. Auf dem Wilhelmplatz dürfen sich höchstens 643 Personen gleichzeitig aufhalten, damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Da Aus- und Eingang voneinander getrennt sind, werden hat der Sicherheitsdienst leichtes Spiel bei der Kontrolle der Maskenpflicht.

Zwar werden unter diesem Konzept definitiv keine Rekordzahlen für die Standbetreiber zustandekommen, dennoch können sich sowohl die Veranstalter, als auch die Besucher über die Wiederaufnahme des Geschäfts freuen.