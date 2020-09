Johannes Hesse (Leiter Stadt- und Citymanagement bei Kiel-Marketing e.V.), Nicolas Grimm (Programmleitung BHS) , Uwe Wanger (Geschäftsführer von Kiel-Marketing), Christian Willer (Geschäftsführer Anton Willer) und Jonathan Hartmann (Camp 24/7)... (Bild: S. Schulten)

In diesem Jahr findet der Kieler Bootshafensommer vom 4.–13. September im Rahmen einer Kieler Woche-Edition statt. Einige Resttickets für das bunte Programm sind noch zu haben.

Auf dem Erlebnisareal rund um das schwimmenden Ponton am Bootshafen herrscht schon am Freitagnachmittag, einen Tag vor dem offiziellen Start der Kieler Woche 2020 reges Treiben. Die Bühne steht schon, die Backline für die in den kommenden Tagen auftretenden Musiker*innen und Bands ist installiert. Und auch die Gastronomie bereitet sich auf den Zulauf an interessierten Gästen vor, stellt Sitzgarnituren mit dem nötigen Mindestabstand auf und bewaffnet sich mit Hand-Desinfektionsmittel. Hier ermöglichen die Stadt, das Kulturamt zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie private Unterstützer aus der Gastronomie an den neun Tagen das, was in den vergangenen Jahren an sechs Wochenenden ging – den Kieler Bootshafensommer 2020.

„Der Bootshafensommer findet in seinen Grundzügen auch in diesem Jahr statt“, sagt Johannes Hesse, Leiter Stadt- und Citymanagement bei Kiel-Marketing e.V. Die Bedingungen, zu der das Programm durchgeführt wird, seien jedoch besonders. 402 Personen dürfen gleichzeitig auf die Fläche, die durch Bauzäune und Kieler Woche Plakate abgesichert ist. Der Zugang ist von der Fördeseite aus über die Kaistraße möglich. Der Ausgang befindet sich in Richtung Holstenstraße/Kleiner Kiel-Kanal.

Alle Besucher*innen müssen sich vorher über das Buchungsportal der Kieler Woche für die Veranstaltung der Wahl anmelden. Der Haken: Es sind auf der ganzen Kieler Woche nur maximal drei Buchungen möglich. Wer nicht erscheint, verliert seinen Platz. Eine Buchung für mehrere Veranstaltungen an verschiedenen Orten, um eine möglichst Hohe persönliche Flexibilität zu wahren, ist daher nicht möglich. Einfach mal über die KiWo schlendern, am Bootshafen einen Snack zu Livemusik genießen und weitergehen – das wird es in diesem Jahr nicht geben.

„Wir freuen uns über den Zulauf und die Buchungssituation“, sagt Nicolas Grimm, Programmleitung des Bootshafensommers. Zu 2/3 seien die Plätz schon ausgebucht. Wer die musikalischen Highlight also aus der Nähe betrachten möchte, sollte sich beeilen und sein Ticket buchen. Die gesamte Veranstaltung erfreut sich also auch in diesem Jahr besonderer Beliebtheit und gilt als Kiels Hot Spot für lokale Künstler*innen. Neben den Kieler Local Heroes werden außerdem wieder internationale Acts ihr „Stelldichein“ auf dem Ponton im Herzen der Landeshauptstadt geben.

„Besonders freuen wir uns auf die Club-Abende, mit denen wir uns etwas für die gebeutelte Kieler Club- und Kulturszene überlegt haben“,



sagt Nicolas Grimm.

An vier Thementagen entern der Luna Club, Pogue Mahone, die Kieler Schaubude und der Bunker die schwimmende Bühne. Dann legen jeweils unterschiedliche DJ’s die musikalischen Themenschwerpunkte aus Hip Hop, Techno, Folk und Alternative Rock bzw. Reggae. Ganz ohne Unterstützung geht es natürlich nicht. Zu rund 80 Prozent unterstützt die Stadt Kiel das Happening am Bootshafen, mit 20 Prozent beteiligt sich die privaten Wirtschaft. In diesem Jahr konnte mit dem Unternehmen Anton Willer ein Sponsor gewonnen werden, dem die Unterstützung der Kunst- und Kulturszene besonders am Herzen liegt. „Na klar bin ich dabei“, sagt Christian Willer, der nicht überlegen musste, als ihn Johannes Hesse bereits im letzten Jahr als privaten Sponsor für den Bootshafensommer anheuerte.

Und auch tagsüber hält das Areal jede Menge für Familien bereit. An allen 10 Tagen bietet das Camp 24/7 von 12–15.30 das Kindersegeln mit erfahrenen Segeltrainern auf dem Becken des Bootshafens an. Das Segeln muss ebenfalls reserviert werden und kann für bis zu zwei Kinder inklusive Begleitperson über das Buchungssystem gebucht werden.

Hier findet ihr das ganze Programm des Bootshafensommers vom 4.–13. September.