Ab Juli auch werktags wieder zugänglich: das Alpinum im Botanischen Garten der CAU. (Bild: Susanne Petersen / CAU)

Seit dem heutigen 1. Juli ist der Freilandbereich des Botanischen Gartens der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) wieder täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Zuvor war der Zugang für die Öffentlichkeit wegen der Corona-Pandemie nur an den Wochenenden und Feiertagen möglich. Die allgemeinen Abstandsregelungen gelten weiterhin. „Wir bitten unsere Besucherinnen und Besucher, den 1,5-Meter-Abstand untereinander, aber auch zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzuhalten – auch, wenn das unter freiem Himmel manchmal schwerfällt“, bittet Susanne Petersen, technische Leiterin des Botanischen Gartens, die Gäste um Unterstützung. Im internen Betrieb werde ebenfalls streng auf die Hygienemaßnahmen geachtet, um die Pflege der wertvollen Pflanzenbestände dauerhaft sicherzustellen.

Das Wichtigste in Kürze:

Was: Freilandbereich des Botanischen Gartens wieder täglich geöffnet

Wann: Ab Mittwoch, 1. Juli, täglich von 9 bis 18 Uhr

Wo: Am Botanischen Garten 1-9, 24118 Kiel