(Bild: Landeshauptstadt Kiel/Leandra Freese)

Kiel ist gespickt mit Veranstaltungen und kulturellen Angeboten – viele von ihnen sind sogar kostenlos zu entdecken! Diese neue Broschüre informiert über kostenfreie Kulturangebote in Kiel.

Kiel ist eine der „Kulturperlen der Ostseeregion“ 2024. Als ausgewählte „Cultural Pearl“ hat die Landeshauptstadt in den vergangenen Monaten mit vielen Veranstaltungen die Frage beleuchtet, wie das Potenzial von Kultur und Kreativität zur Stärkung der sozialen Resilienz genutzt werden kann. Bei einer Fachkonferenz im Rathaus gab es Mitte November einen Rückblick auf das Projektjahr. Dort präsentierte Stadtpräsidentin Bettina Aust die neue Broschüre „Kultur ohne Kohle“.

Ein kompakter Überblick

Das Heft, das in Zusammenarbeit mit dem Verein Groschendreher – Kieler Bündnis gegen Altersarmut e. V. entstanden ist, macht kostenfreie Kulturangebote in Kiel sichtbar. Es richtet sich an alle Menschen, die sich für kulturelle Teilhabe interessieren und gibt einen kompakten Überblick über kostenlose Veranstaltungen und Aktivitäten. Zudem wird das vielfältige ehrenamtliche Engagement zahlreicher Vereine und Initiativen in der Landeshauptstadt gewürdigt.

Die Broschüre enthält nicht nur praktische Hinweise – sie lädt die Kieler*innen auch dazu ein, selbst aktiv zu werden: Weitere kostenfreie Kulturangebote können per E-Mail an kreativ@kiel.de gemeldet werden, um die Veröffentlichung fortlaufend zu ergänzen.

„Kultur ohne Kohle“ steht jetzt online unter www.kiel.de/balticpearl als barrierefreie PDF-Datei zum Download bereit. Auf der Webseite finden Interessierte auch weitere Informationen zum Kieler Projektjahr als „Kulturperle“. Gedruckte Exemplare von „Kultur ohne Kohle“ können per Mail an kreativ@kiel.de angefordert werden.