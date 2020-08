0

Am Freitag, 28. August, erscheint das offizielle Kieler-Woche-Magazin als Beilage der Kieler Nachrichten. So bekommt ihr eure Tickets für die kostenlosen Livekonzerte.

Der Countdown zum Start der etwas anderen Kieler Woche 2020 (5. bis 13. September) läuft. Ab sofort könnt ihr auf der Homepage der Kieler Woche eure Tickets für die Livekonzerte, die Kinoareale und das Tagesprogramm auf den Erlebnisarealen gebucht werden. Auf den Bühnen stehen neben regionalen Bands auch bekannte Top-Acts.

Für die Landeshauptstadt Kiel und die Segelvereine war die Organisation dieser Kieler Woche eine besondere Herausforderung. „Unser Ziel ist es, Gemeinschaftserlebnisse mit kleineren Gästezahlen zu ermöglichen und gleichzeitig den Charakter der Kieler Woche als Fest für alle zu bewahren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das mit unserem Konzept der Live-, Erlebnis- und Kinoareale gelingen wird“, erklärt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.



Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros, betont: „Herzstücke dieser Kieler Woche sind das einheitliche Reservierungssystem und unser Online-Hub – so haben alle die Chance, ihr Lieblingsevent vor Ort, auf der großen Leinwand oder digital mitzuerleben.“



Das Teilnehmer*innenfeld bei den Segelregatten der Kieler Woche 2020 hat es in sich – viele Klassen hatten binnen kurzer Zeit die maximale Meldezahl erreicht. An den Start gehen viele Medaillengewinner*innen. Viele Segelverbände – darunter der Deutsche Segler-Verband – haben ihre finale Olympiaqualifikation in die Kieler Woche gelegt.

Miterleben: Das einheitliche Reservierungssystem



Alle Programmpunkte der Kieler Woche 2020 sind auf der Website www.meine-kieler-woche.de zu finden. Dort können auch direkt die kostenfreien Tickets für die Veranstaltungen gebucht werden. Auch telefonische Bestellungen sind möglich. Die Hotline unter der Telefonnummer (0431) 901-905 ist täglich von 9 bis 19 Uhr und ab dem 4. September von 9 bis 21 Uhr geschaltet. Tickets werden dann per Mail oder Post (bis drei Tage vor Eventbeginn) versendet.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel