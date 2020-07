0

Als BUFFALA stehen Freddy und Robert auf der Bühne und benötigen nun eure Unterstützung, um ihren Tonträger zu veröffentlichen.

Im Februar 2018 lernten sich Robert (Rob/Manillo/Roberto Bianco) und Freddy unverhofft bei der Jam Session der Triangel in der Alten MU Kiel kennen.

Schnell war klar: Diese Jungs müssen zusammen etwas auf die Beine stellen! Inspiriert durch die Beats von „captnfredd“, die sowohl geprägt sind von Hip Hop, Chillout und LoFi-Elementen, als auch von Soul Vibes und Einflüsse von Trap mitbringen, entstand wenige Monate später die Debüt-EP „Loveline“. Freddy brachte das technische Verständnis mit, Rob die musikalischen Gesangseinflüsse. Als BUFFALA veröffentlichten die beiden Talente ihren ersten Tonträger und spielen seitdem gemeinsame Live-Konzerte. Zuletzt waren sie auf dem Woderkant-Gelände der Kieler Woche unter freiem Himmel zu sehen und zu hören. In Kombination mit dem smoothen Gesang von Rob entstand ein eigener, persönlicher Sound durch den Mix aus R’n’B, Soul, Disco-Pop und Rap.

„Wir wollen den Soul-Vibe vermitteln. Das schwingt bei unserer Musik immer ein wenig mit“, sagt Manillo. Das Feeling und der Vibe seien die wichtigsten Elemente, die gute Musik braucht. Das bringen die Jungs von BUFFALA auch bei ihren Live-Auftritten und in ihren Songs rüber.

Nun möchten die beiden Kieler Nachwuchs-Musiker eine weitere EP veröffentlichen. Durch die aktuelle Situation war es leider unmöglich Livekonzerte zu geben und so die geplanten Aufnahmen mit zu finanzieren. Das ist Punkt, wo ihr ins Spiel kommt.

Über eine Crowdfundtingseite könnt ihr dabei helfen, dass die beiden Kieler Talente weiterhin Tonträger veröffentlichen und eure Tanzbeine schwingen lassen werden. Es müssen nicht Unsummen gespendet werden. Kleinvieh macht natürlich auch Mist.