Camp 24/7 leitet 18. Segel-Saison ein

Mit nur drei Wochen Verspätung eröffnete heute das Camp 24/7 die 18. Segel-Saison (Bild: S. Schulten)

In den „Optis“ lernen bereits Kinder Grundregeln des Segelns (Bild: S. Schulten )

Viele der Segelanfänger*innen konnte es kaum abwarten, die Boote zu Wasser zu lassen (Bild: S. Schulten)

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar, Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing und Frank Meier, Vorstandvorsitzender der Stadtwerke Kiel AG freuen sich auf den Start des Camp 24/7 (Bild: Kiel-Marketing)

(Bild: S. Schulten)

Mit einem Hygienekonzept, ausgewiesenen Zonen einzelner Bereiche und mit einem Familienangebot sowie einem flexiblen Wasserprogramm für die Schulkinder – das Camp 24/7 öffnet zum 18. Mal.

Statt – wie traditionell üblich – an die ersten Segelkinder der Saison im Camp 24/7, überreichten Stadtpräsident Hans-Ferner Tovar und Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel AG das Steuerrad und damit die Projektführung für die Saison stellvertretend für das Team im Camp 24/7 an Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing. Bereits vor der offiziellen Veranstaltungsteil, segelten die Kinder auf der Kieler Förde und boten schöne Film- und Fotomotive bei strahlendem Wetter für alle Anwesenden.

„Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass jetzt zu Pfingsten – mit nur drei Wochen Verspätung – die 18. Saison im Camp 24/7 beginnt“, sagt Hans Werner Tovar. „Es erfordert Mut, jetzt in die Saison der Ungewissheit zu starten“.

Frank Meyer betont darüber hinaus die hohe gesellschaftliche Verantwortung: „Fast wären die Boote des Camp 24/7 in diesem Jahr nicht ins Wasser gefallen. Doch Dank des differenzierten Hygienekonzeptes ist es möglich, dass wir heute zum 18. Mal das Camp eröffnen können.“ Dies sei auch ein Zeichen an alle Kieler*innen und Gäste der Stadt.

Das lange Warten und der Verzicht auf eine frühzeitige Absage des diesjährigen Camps haben sich ausgezahlt. Sponsoren blieben weiterhin an dem Projekt dran und haben ihre Mittel weiterhin zur Verfügung gestellt. Keine Selbstverständlichkeit, meint auch Uwe Wagner, Geschäftsführer von Kiel-Marketing.

„Wir danke der Landeshauptstadt Kiel, den Stadtwerken Kiel AG als größtem Sponsor der ersten Stunde und allen Partnern, die diesem außergewöhnlichem Angebot auch in schweren Zeiten die Treue halten und die Fortführung des Segelprojektes in der Saison 2020 ermöglichen“, sagt Uwe Wanger.

(Bild: S. Schulten)

In dieser Saison 2020 umfasst das vielseitige Angebot des Camps über 30 Schnupperkurse auf den „Optimisten“, Open Sniffs, Jollen und Yachten. Auch auf Segelkuttern finden Kinder, Schulklassen, Familien und Unternehmen einen Platz. Darüber hinaus wird auch die Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher fortgeführt. Doch auch an Land wird auch in Coronazeiten der Spaß nicht zu kurz kommen. Beim Beachvolleyball, auf dem Segelsimulator oder beim Tischtennis können Groß und Klein mit sicherem Boden unter den Füßen mit Abstand ganz viel Spaß haben.

Der KMTV bietet sportlichenFrühaufstehern außerdem über die gesamte Saison hinweg ein Frühtraining (Yoga und Funktional Workouts) an. Erstmals ist in diesem Jahr die SUP Schule Kiel mit einem Umfangreichen SUP Verleih und Kursangebot.

Außerdem steht die Camp 24/7 Gastronomie Moby mit köstlichen Snacks und regionalen Leckereien bereit.

Hier findet ihr weitere Infos und das ganze Kursangebot.