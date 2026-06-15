(Bild: falkemedia Regional)

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30 Jahre Casino Schleswig-Holstein: In der Halle 400 wurde gefeiert, gespendet und für den guten Zweck geboten.

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Zwischen Roulette-Tischen, festlich gedeckten Tafeln und angeregten Gesprächen stand am Freitagabend in der Kieler Halle 400 nicht nur das Jubiläum des Casino Schleswig-Holstein im Mittelpunkt. Zum 30-jährigen Bestehen hatte das Unternehmen zu einem Charity-Abend eingeladen, dessen Erlöse vollständig der Tafelstiftung Schleswig-Holstein-Hamburg zugutekommen.

Schon beim Betreten der Halle wurde deutlich, dass dieser Abend mehr sein sollte als eine klassische Jubiläumsfeier. Gäste aus Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur und Medien nutzten die Gelegenheit zum Austausch, während kulinarische Angebote, Casino-Flair und die Präsentation der neuen Modekollektion in Kooperation mit Mode-Ikone und Designer Guido Maria Kretschmer für den passenden Rahmen sorgten.

Bieten für den guten Zweck

Höhepunkt des Abends war die Charity-Auktion. Statt eines klassischen Spendenaufrufs setzte das Casino auf attraktive Erlebnisse und besondere Sachspenden, die von Unternehmen, Partnern und Unterstützer*innen zur Verfügung gestellt wurden. Unter den begehrten Auktionsobjekten befanden sich unter anderem exklusive Erlebnisse und besondere Kulturangebote. So sorgte beispielsweise ein Konzertbesuch beim Schleswig-Holstein Musik Festival mit Roxette für großes Interesse unter den Gästen.

Feiern und Verantwortung verbinden

Für Casino-Geschäftsführer Rainer Schepull war die Veranstaltung bewusst mehr als ein Jubiläumsfest. Das Unternehmen wolle sein 30-jähriges Bestehen nutzen, um gesellschaftliche Verantwortung sichtbar zu machen und gleichzeitig die wichtige Arbeit der Tafelstiftung zu unterstützen.

Seit 1996 betreibt Casino Schleswig-Holstein staatlich konzessionierte Spielbanken in Kiel, Lübeck, Flensburg und Schenefeld. Mit dem Charity-Abend setzte das Unternehmen zum Jubiläum ein Zeichen dafür, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliches Engagement zusammengehören können.

Die Mischung aus festlicher Atmosphäre, Begegnungen und gelebter Unterstützung machte den Abend zu einer Veranstaltung, die vielen Gästen noch länger in Erinnerung bleiben dürfte.