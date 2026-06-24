(Bild: Adobe Stock)

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Sommerferien ohne Plan? Nicht in Kiel! Das Ferienpassprogramm der Landeshauptstadt ist jetzt online und bietet Kindern und Jugendlichen von sechs bis 18 Jahren wieder jede Menge Abwechslung für die Sommer- und Herbstferien.

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Mit dabei sind beliebte Klassiker wie Rundflüge über Kiel, Angeln am Langsee oder „Einmal Tierpfleger*in sein in der Arche Warder“. Dazu kommen neue Highlights wie ein Ninja-Kids-Camp, Kanupolo, Zirkusangebote, Natur- und Bauernhofaktionen, Fantasy-Live-Action-Roleplay, Piratenspektakel sowie Theater- und Kunstprojekte.

Beim Buchen einer Veranstaltung unter www.kiel.de/ferienpass wird der Ferienpass automatisch erworben und gilt für die gesamte Saison 2026. Er kostet fünf Euro für Kieler*innen und 28 Euro für junge Leute aus dem Umland. Für Inhaber*innen der Kiel-Karte ist er kostenfrei, zusätzlich gibt es ein Guthaben von 15 Euro auf das Ferienpasskonto. Weitere Infos gibt es unter www.kiel.de/ferienpass, telefonisch unter

0431 / 901 29 38 oder 0431 / 901 29 39 sowie per Mail an Ferienpass@kiel.de.