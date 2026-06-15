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Musik, Zauberei und jede Menge Abenteuer: Das Kiddies Open-Air bringt am 23. August ein neues Familienfestival nach Kiel. Lies in diesem Artikel, was dich und deine Familie bei dem Festival erwartet!

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Kiel bekommt ein neues Event für Familien: Am 23. August feiert das Kiddies Open-Air auf dem Nordmarksportfeld seine Premiere. Unter dem Motto „Große Musik für kleine Ohren“ erwartet Besucher*innen ein abwechslungsreicher Tag mit Live-Musik, Mitmachaktionen und vielen Erlebnissen für Kinder.

Musik für die ganze Familie

Das Herzstück des Festivals ist ein buntes Bühnenprogramm mit Künstler*innen, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern. Mit dabei sind die Dino-Metal-Band Heavysaurus, die rockige Klänge mit kindgerechten Geschichten verbindet, sowie Herr Jan, der mit seiner „Elternative Kindiemukke“ zwischen Reggae, Hip-Hop und Pop für beste Stimmung sorgt.

Für staunende Gesichter sorgt außerdem Konrad Stöckel. Der bekannte Wissenschafts-Comedian begeistert mit spektakulären Experimenten und jeder Menge Humor. Komplettiert wird das Line-up von Piet Rakete, der das Publikum auf eine musikalische Reise zum Keksplaneten mitnimmt.

Spiel, Spaß und Mitmachaktionen

Neben den Konzerten bietet das Kiddies Open-Air zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie. Kinder können sich auf Kinderschminken, Walking Acts, eine Kinderdisco sowie einen großen Playground freuen. Dazu kommen viele weitere Mitmachaktionen, die zum Entdecken, Ausprobieren und Toben einladen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Verschiedene Food- und Getränkestände bieten passende Stärkungen für einen erlebnisreichen Festivaltag.

Neues Familien-Highlight in Kiel

Mit seinem Mix aus Musik, Unterhaltung und Familienprogramm könnte das Kiddies Open-Air schnell zu einem festen Termin im Kieler Veranstaltungskalender werden. Besonders praktisch für Familien: Kinder bis einschließlich drei Jahre erhalten freien Eintritt.