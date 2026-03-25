(Bild: Adobe Stock)

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Der Winter hat sich verabschiedet, das Licht kommt zurück und plötzlich sieht man sie wieder: Staub, Schlieren, vollgestellte Ecken. Aber keine Sorge: Frühjahrsputz muss kein Wochenendmarathon sein.

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Mit ein paar cleveren Tricks, guter Musik und der richtigen Reihenfolge bringst du dein Zuhause schnell wieder in Frühlingsform. Hier kommen zehn Tipps für dein persönliches Wohn-Reset:

1. Musik an – Motivation hoch!

Bevor du überhaupt loslegst: Lieblingsplaylist starten oder Podcast auswählen. Mit guter Laune putzt es sich fast von selbst.

2. Mit Plan geht’s entspannter

Welche Räume sind dran? In welcher Reihenfolge? Eine kleine Checkliste sorgt für Struktur und jedes Häkchen fühlt sich gut an.

3. Erst ausmisten, dann loslegen

Alte Zeitschriften, ungeliebte Kleidung, abgelaufene Vorräte – weg damit! Weniger Kram bedeutet weniger Staub und weniger Arbeit!

4. Gut vorbereitet starten

Sind alle Reiniger da? Genug Lappen? Handschuhe? Wer nachhaltig putzen möchte, greift zu Hausmitteln wie Essig, Natron oder Zitronensäure.

5. Von oben nach unten arbeiten

Erst Lampen, Regale und Fensterbänke reinigen, dann den Boden. So bleibt alles sauber und du sparst dir doppelte Arbeit.

6. Fenster clever putzen

Am besten an einem bewölkten Tag – so trocknet das Wasser langsamer und es entstehen weniger Streifen.

7. Geräte brauchen auch Pflege

Waschmaschine und Spülmaschine regelmäßig mit einem Reinigungsdurchlauf entkalken – das verhindert Gerüche und verlängert die Lebensdauer.

8. Matratzen & Polster auffrischen

Natron aufstreuen, einwirken lassen, absaugen– das wirkt Wunder bei Matratzen und Sofas.

9. Kühlschrank-Check nicht vergessen

Alle Fächer herausnehmen, mit warmem Seifenwasser reinigen und alte Lebensmittel entsorgen. Extra-Frische bringt eine halbe Zitrone mit etwas Natron.

10. Frühlingsduft einziehen lassen

Zum Schluss die Kür: Frische Blumen, ätherische Öle oder selbstgemachte Duftsprays sorgen für echtes Frühlingsgefühl.