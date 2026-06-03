(Bild: KVG – Kobarg)

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Schneller zum Ticket und Infos in Echtzeit direkt aufs Handy: Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) baut ihren Service für Fahrgäste kräftig aus. Lies in diesem Artikel wie es funktioniert und welche Vorteile der Service für dich bringt.

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Wer in Kiel mit den Fördefähren unterwegs ist, darf sich über spürbare Erleichterungen beim Pendeln und Ausflügen freuen. Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK) hat an zentralen Knotenpunkten der Landeshauptstadt aufgerüstet, um den Ticketkauf und die Reiseplanung noch einfacher und digitaler zu gestalten.

Bargeldlos bezahlen: Neuer Ticketautomat an der Bahnhofsbrücke

Ab sofort steht an der viel frequentierten Bahnhofsbrücke ein brandneuer Fahrscheinautomat bereit. Fahrgäste können dort ab jetzt direkt vor dem Boarding das gesamte Ticketsortiment für die beliebte Fördefährlinie F1 erwerben – von der einfachen Einzelfahrt bis hin zur Tageskarte für den Familienausflug.

Wichtig zu wissen für den Ticketkauf:

Die Bezahlung am neuen Automaten erfolgt ausschließlich bargeldlos per Kartenzahlung.

Ein baugleicher Automat ist vor Kurzem auch an der Reventloubrücke in Betrieb gegangen.

Wer es eilig hat, kann sein Ticket weiterhin wie gewohnt direkt an Bord der modernen Plug-in-Hybridfähren beim Bordkassierer oder an den dortigen Schiff-Automaten ziehen.

Fahrplan-Updates in Echtzeit: Der neue SFK WhatsApp-Kanal

Neben dem Ticket-Service geht die SFK auch beim Kundensupport neue, digitale Wege. Ab sofort gibt es einen eigenen WhatsApp-Kanal, der Fahrgäste unterwegs immer auf dem Laufenden hält. Wer den Kanal abonniert, erhält wichtige Hinweise zu:

Aktuellen Störungen im Fährverkehr

Verspätungen durch Wetter oder hohes Aufkommen

Kurzfristigen Fahrtausfällen

Die Infos landen als Push-Nachricht in Echtzeit direkt auf dem Smartphone – ideal für alle, die morgens auf dem Weg zur Arbeit oder Uni nicht unvorbereitet an der Anlegestelle stehen wollen. Der Messenger-Service ergänzt die bestehenden Infokanäle der SFK.

Alle Informationen zur Anmeldung für den neuen WhatsApp-Ticker sowie zu den Fährverbindungen findest du direkt unter www.sfk-kiel.de.