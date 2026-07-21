(Bild: falkemedia Nordmedien)

0

Mit einem Beschluss der Ratsversammlung hat die Landeshauptstadt die Voraussetzungen geschaffen, den bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder der ersten Klassen ab dem 1. August in Kiel umzusetzen.

Anzeige

Der Beschluss schafft Klarheit und Planungssicherheit für Familien, Schulen und Träger. Eltern wissen nun, dass für ihre Kinder ein verlässliches Ganztagsangebot zur Verfügung steht. Schulen und Träger erhalten die notwendige Sicherheit für die Organisation und Umsetzung ihrer Angebote vor Ort. Gleichzeitig steht ihnen nun aber noch eine intensive Zeit bevor, um bis zum Schuljahresbeginn alle Vorbereitungen abzuschließen und die Umsetzung sicherzustellen.

Mehr als Vorgaben: Kiels Rahmenkonzept „Ganztägige Bildung“

Kiel geht dabei bewusst einen Schritt weiter als die reine Umsetzung der landesrechtlichen Vorgaben. Statt sich ausschließlich auf organisatorische und räumliche Rahmenbedingungen zu konzentrieren, hat die Stadt gemeinsam mit vielen Beteiligten ein umfassendes Rahmenkonzept „Ganztägige Bildung“ entwickelt. Ziel ist die pädagogische Verzahnung von Unterricht, Betreuung und außerschulischen Bildungsangeboten.

Die Schule als Lebens- und Lernort

„Der Ganztag ist weit mehr als Betreuung am Nachmittag. Wir wollen Schule als Lebens- und Lernort weiterentwickeln und Kindern einen qualitativ hochwertigen, ganztägigen Bildungsrahmen bieten. Mit dem nun beschlossenen Konzept sind wir in Kiel hierfür sehr gut aufgestellt“, erklärt Bildungsdezernentin Dr. Christina Schubert. Dieses Konzept wird in den nächsten Jahren mit dem Aufwuchs des Gesetzesanspruchs kontinuierlich angepasst und inhaltlich weiterentwickelt werden. Dabei liegt in den kommenden Monaten ein Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und außerschulischen Bildungseinrichtungen, um diese in die Ausgestaltung mit einzubeziehen.

Grundlage für eine moderne Bildungslandschaft in Kiel

Die Landeshauptstadt Kiel hat sich damit in kürzester Zeit umfassend auf den Rechtsanspruch vorbereitet und gemeinsam mit Schulen, Trägern und weiteren Partner*innen die Grundlagen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung einer modernen und zukunftsfähigen Bildungslandschaft in Kiel geschaffen.