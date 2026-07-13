Die Mensa Kesselhaus ist die erste vegan-vegetarische Mensa des Studentenwerks SH. (Bild: Timo Wilke/Studentenwerk SH)

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Die Mensa Kesselhaus des Studentenwerks SH an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel zählt auch 2026 zu den vegan-freundlichsten Hochschulmensen Deutschlands. Im aktuellen Mensa-Ranking der Tierrechtsorganisation PETA erhielt sie den Silberstatus.

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Bewertet wurden unter anderem das pflanzenbasierte Speisenangebot, die Preisgestaltung, die Kennzeichnung sowie die strategische Weiterentwicklung des gastronomischen Konzepts.

Der Silberstatus bestätigt den Weg des Studentenwerks SH hin zu einer modernen und ressourcenschonenden Hochschulverpflegung. Im Kesselhaus prägen abwechslungsreiche vegetarische und vegane Gerichte den Speiseplan. Das Sortiment wird fortlaufend ergänzt und orientiert sich an den Bedürfnissen der Gäste.

Besonders positiv bewertet PETA den konsequenten Ausbau pflanzenbasierter Mahlzeiten, frische Snacks und Backwaren ohne Aufpreis sowie den Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Damit schafft die Mensa eine alltagstaugliche Verpflegung, die Genuss und Verantwortung miteinander verbindet.