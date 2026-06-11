Moderne Fertigung, persönliche Beratung und innovative Glas-Faltwände: Die Tischlerei F. Fischer verbindet traditionelles Handwerk mit zukunftsweisenden Wohnlösungen

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Wer heute baut, saniert oder modernisiert, sucht nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch persönliche Beratung und verlässliche Partner vor Ort. Genau dafür steht die F. FISCHER GMBH im Faluner Weg. Das traditionsreiche Familienunternehmen wird mittlerweile in fünfter Generation geführt und verbindet klassisches Tischlerhandwerk mit modernster Fertigungstechnik.

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Fenster und Türen aus eigener Fertigung

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Herstellung hochwertiger Fenster, Haustüren und Hebeschiebetüren. Produziert wird direkt am Standort in Kiel – ein Vorteil, der kurze Wege, hohe Qualitätsstandards und individuelle Lösungen ermöglicht. Ob für private Bauherr*innen, Gewerbekunden oder öffentliche Auftraggeber: Die Tischlerei fertigt maßgeschneiderte Elemente aus Holz sowie Holz-Aluminium.

Besonders gefragt sind Holz-Aluminium-Fenster, die die natürliche Optik und Wohnlichkeit von Holz im Innenbereich mit der Witterungsbeständigkeit von Aluminium auf der Außenseite verbinden. Das Ergebnis sind langlebige Premiumfenster mit hoher Energieeffizienz und zeitlosem Design.

Vor rund zwei Jahren investierte das Unternehmen umfassend in neue CNC-Technologie und automatisierte Fertigungsprozesse. So können individuelle Lösungen noch präziser und effizienter umgesetzt werden – ohne die handwerklichen Werte aus den Augen zu verlieren.

Grenzen öffnen mit Solarlux

Ein Highlight im Portfolio sind die Glas-Faltwände von Solarlux. Als regionaler Partner vertreibt die F. FISCHER GMBH die hochwertigen Systeme in Schleswig-Holstein und schafft damit schafft damit fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich von Wohngebäuden.

Im Gegensatz zu klassischen Schiebeelementen lassen sich Glas-Faltwände nahezu vollständig öffnen. Dadurch entstehen großzügige Wohnräume mit maximalem Tageslichteinfall und einem einzigartigen Freiheitsgefühl. Ob für Einfamilienhäuser, Wintergärten, Gastronomie oder gewerbliche Projekte – die flexiblen Lösungen eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Wer die Systeme selbst erleben möchte, kann sie im Showroom der Tischlerei aus nächster Nähe testen und sich umfassend beraten lassen.

Persönlich, familiär, individuell

Neben Fenstern, Türen und Fassadenelementen realisiert die Tischlerei auch individuelle Möbel und Innenausbauten nach Maß. Die enge Zusammenarbeit mit Kund*innen, Architekt*innen und Planungsbüros gehört dabei ebenso zur Unternehmensphilosophie wie die persönliche Beratung vor Ort.

Das Ergebnis sind langlebige Lösungen, die handwerkliche Qualität, moderne Technik und regionale Verbundenheit miteinander verbinden.