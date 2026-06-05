0

Damit du im Veranstaltungs-Dschungel nicht den Überblick verlierst, findest du hier das gesamte Kiwo-Programm 2026 als praktischen PDF-Download für dein Smartphone oder zum Ausdrucken.

Anzeige

Konzerte auf den großen Bühnen, ausgelassene Partys, internationale Segelwettbewerbe und bunte Events für Kinder: Die Kieler Woche bietet jedes Jahr unzählige Highlights.

Vom 20. bis 28. Juni verwandelt sich die Landeshauptstadt wieder in das größte Sommerfest Nordeuropas. Jeden Tag warten Hunderte Veranstaltungen auf Bühnen, Wiesen und den Wasserflächen der Förde auf dich. Mit dabei sind natürlich auch in diesem Jahr wieder die absoluten Traditions-Highlights: Das farbenfrohe Balloon Sail auf dem Nordmarksportfeld, die hochkarätigen „Gewaltig leise“-Konzerte auf der Freilichtbühne Krusenkoppel, die bunte Spiellinie für Familien, hochklassiges Segeln in Schilksee und das traditionelle Kieler-Woche-Abschlussfeuerwerk.

Damit du deine Festwoche perfekt planen kannst, bieten wir dir hier exklusiven Zugriff auf alle Termine und Highlights – online, als Kalender und zum direkten Herunterladen.

Deine Kiwo-Downloads auf einen Blick

Wähle hier ganz einfach die passende Übersicht für deine Hosentasche aus:

1. Das vollständige Kieler Woche Programmheft (Gesamtprogramm)

Hier findest du alle offiziellen Veranstaltungen, Segel-Termine, kulturellen Angebote und Event-Areale der gesamten Festwoche detailliert aufgelistet. Perfekt für alle, die kein einziges Highlight verpassen wollen.

Jetzt das vollständige Programm-PDF kostenlos herunterladen

2. Die Quickinfo: Das komplette Bühnenprogramm (Aus der KIELerleben Juni-Ausgabe)

Du suchst den schnellen Überblick über die Musik-Highlights? Wir haben für dich das kompakte Bühnenprogramm extrahiert, das auch in unserer gedruckten Juni-Ausgabe von KIELerleben zu finden ist. Hier siehst du auf einen Blick, welche Bands, Live-Acts und DJs wann auf den großen Kieler-Woche-Bühnen stehen.

Jetzt die Quickinfo (Bühnenprogramm) als PDF kostenlos herunterladen

Tipp der Redaktion: Speicher dir die PDFs am besten direkt auf deinem Smartphone ab – so hast du den optimalen Überblick über alle Termine, Konzerte und Highlights auch unterwegs an den Schilksee-Stegen oder an der Kiellinie immer parat!