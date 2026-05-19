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Hast du schon mal eine Fahrradtour von Laboe nach Hohwacht unternommen? Nein? Dann wird es Zeit. Die knapp 40 Kilometer kann man ganz einfach auf einem Abschnitt des sogenannten Ostseeküsten-Radwegs zurücklegen …

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1. Stopp: Fähre

Am besten nimmst du die Fähre, um zum Strand zu kommen. Diese fährt regelmäßig, im Sommer natürlich häufiger als im Winter. Aktuelle Zeiten unter www.sfk-kiel.de.

2. Stopp: Laboe

Das Strandpanorama von Laboe mit dem charakteristischen Ehrenmal ist einfach unverkennbar. Hier lässt es sich toll flanieren, die zahlreichen Restaurants laden zum Schlemmen und der breite Sandstrand zum Entspannen ein. Doch wir wollen ja aktiv sein. Also, los geht‘s!

3. Stopp: Stein

Entspanntes Flair, weißer Sand, flaches Wasser, die Strandbar Tatort Hawaii, der SUP-Verleih, die Mole mit den zwei fotogenen blauen Umkleidehäuschen und natürlich der Sonnenuntergang, den man von hier besonders gut bestaunen kann, sind nur einige der Gründe, wieso wir immer wieder gerne nach Stein

kommen.

(Bild: falkemedia)

4. Stopp: Marina Wendtorf

Von Stein aus geht es auf dem asphaltierten Radweg weiter nach Marina Wendtorf. Dort gibt es einen Hafen mit allerlei Segelbooten, Yachten und kuscheligen Hausbooten. Der optimale Ausgangspunkt für Tagestörns und Segeltouren in der Ostsee. Am Fischereihafen kann man direkt vom Kutter fangfrischen Fisch und natürlich auch Fischbrötchen kaufen.

5. Stopp: Heidkate, Kalifornien & Brasilien

Die Strände Heidkate, Kalifornien und Brasilien gehen ineinander über und sind das perfekte Ausflugsziel für Familien, Surfer*innen, Fahrradfahrer*innen und Spaziergänger*innen. Zudem kannst du hier Strandkörbe mieten und mit deiner Fellnase an den ausgewiesenen Hundestränden ordentlich toben.

6. Stopp: Schönberg

Das nächste Ziel ist dieSeebrücke von Schönberg. Hier findest du zahlreiche Restaurants und Cafés sowie diverse Übernachtungsmöglichkeiten und kulturelle Angebote. Doch wir wollen ja noch weiter … durch die schönsten Landschaftsmotive, die einer Postkarte entsprungen sein könnten: mal durch Wälder, mal mit Blick auf einsame Strandabschnitte, Naturschutzgebiete und imposante Steilküsten.

Finale: Hohwacht!

Irgendwann kommst du bei deiner Fahrradtour dann in Hohwacht an. Das kleine Ostseebad begeistert auf Anhieb, versprochen! Vor allem der schöne Sandstrand mit den Strandkörben und die große Seeplattform gefallen den Hohwacht-Fans. Wegen ihrer besonderen Form, die an einen Plattfisch erinnert, erhielt sie ihren Namen „Flunder“.

Ein echter Blickfang.