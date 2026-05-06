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Pünktlich zum Start in die warme Jahreszeit bringt die KVG ihre beliebten Strandlinien zurück auf die Straße, die dich bequem an Kiels schönste Strände befördern.

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Vom 11. April bis zum 11. Oktober können Fahrgäste wieder bequem und umweltfreundlich ohne Auto an die Strände der Kieler Förde gelangen. Das geht mit den KVG-Strandlinien nämlich nicht nur fix, sondern auch unkompliziert. Die beiden Linien sind zentral in Kiel zu erreichen und bringen unter der Woche und am Wochenende Kieler*innen und Tourist*innen nach Laboe, Schilksee und Strande sowie zum Falckensteiner Strand.

X90 – falckensteiner Strand

Mit der Linie X90 erreichen Badegäste täglich vom Kieler Hauptbahnhof mit nur wenigen Zwischenhalten schnell den Falckensteiner Strand für einen entspannten Ausflug ans Meer. Die Verbindung bietet insbesondere für spontane Ausflüge eine attraktive und stressfreie Alternative zum Auto und ist unter der Woche ein unkomplizierter Weg ans Wasser.

X92 – Laboe, Schilksee und Strande

Ergänzend dazu verkehrt der StrandExpress X92 an den Wochenenden und verbindet die Kieler Innenstadt direkt mit den beliebten Stränden in Laboe, Schilksee und Strande. Wer am Wochenende ein bisschen Fördeluft schnuppern möchte, hat mit der Verbindung die perfekte Möglichkeit, völlig unabhängig von Parkplätzen und Spritpreisen. Damit wird das Angebot insbesondere für Wochenendausflüge und Kurztrips weiter ausgebaut.

„Mit unseren Strandlinien ermöglichen wir eine unkomplizierte und nachhaltige Anreise an die Küste – ganz ohne Parkplatzsuche und Verkehrsaufkommen“, heißt es seitens der KVG.

Alle aktuellen Abfahrtszeiten und Verbindungen sind online unter www.kvg-kiel.de, nah.sh sowie in der NAH.SH-App abrufbar.