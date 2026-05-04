(Bild: NDR)

Die Violinistin Julia Fischer gilt als eine der prägendsten Klangpoetinnen des 20. Jahrhunderts (Konzert am 9. April 2027 im Kieler Schloss). (Bild: Sue Yang)

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Mit den NDR Ensembles kehren internationale Star-Solisten und renommierte Dirigenten zurück an die Förde. Ob monumentale Sinfonien oder innovative Live-Zeichnungen zur Musik – das Programm 2026/2027 verspricht Gänsehautmomente. Schnapp dir jetzt dein Abo und sei bei allen vier Highlights dabei!

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Das Kieler Schloss wird in der kommenden Saison wieder zu deinem Place-to-be für Musik, die unter die Haut geht. Die NDR Ensembles bringen ein Programm nach Kiel, das alles andere als „verstaubt“ ist: Von russischer Leidenschaft über Wagners Opernwelt als Live-Visualisierung bis hin zu den revolutionären Klängen Beethovens ist alles dabei.

Von russischer Power bis zum „Ring“ im Schnelldurchlauf

Den Startschuss gibt am 6. November 2026 das NDR Elbphilharmonie Orchester. Unter der Leitung von Andris Poga und mit dem Weltklasse-Cellisten Daniel Müller-Schott erlebst du russische Dramatik pur. Freu dich auf ein Programm zwischen verzweifelter Lyrik und gewaltiger Energie.

Ein echtes Spektakel wartet am 4. Dezember 2026 auf dich: Hast du Wagners „Ring“ schon mal in nur 70 Minuten erlebt – und das ganz ohne Gesang? Die NDR Radiophilharmonie macht’s möglich. Während das Orchester spielt, entstehen live vor deinen Augen Zeichnungen auf einer großen Leinwand. Ein multimediales Erlebnis, das du so schnell nicht vergisst. Dazu gibt’s Dvořáks berühmtes Cellokonzert mit dem neuen Stern am Klassik-Himmel, Pablo Ferrández.

Revolutionäre Vibes und das große Finale

Im März wird es feurig: Am 6. März 2027 treffen mit Beethoven und Hindemith zwei echte musikalische Rebellen aufeinander. Star-Geiger Frank Peter Zimmermann und die NDR Radiophilharmonie zeigen dir, was passiert, wenn Tradition auf Moderne trifft. Das Highlight des Abends: Beethovens epochale „Eroica“.

Zum krönenden Abschluss am 9. April 2027 begrüßen wir Chefdirigent Alan Gilbert und die Ausnahmemusikerin Julia Fischer in Kiel. Gemeinsam entführen sie dich in die lyrischen Klangwelten von Samuel Barber, bevor die Saison mit Beethovens „Pastorale“ – einer Liebeserklärung an die Natur – ganz entspannt ausklingt.

Die Violinistin Julia Fischer gilt als eine der prägendsten Klangpoetinnen des 20. Jahrhunderts (Konzert am 9. April 2027 im Kieler Schloss). (Bild: Sue Yang)

Sicher dir dein Abo: Deine Vorteile als Stammgast

Du willst keinen dieser Abende verpassen? Dann ist ein Abonnement genau das Richtige für dich. Damit hast du deinen festen Platz im Kieler Schloss sicher und sparst im Vergleich zum Einzelkauf auch noch ordentlich.

Der Abo-Verkauf startet am 5. Mai 2026. Wenn du lieber Einzelkarten möchtest, musst du dich bis zum 19. Mai gedulden – aber warte nicht zu lange, die besten Plätze sind schnell weg!

Mega Deal für alle unter 30: Wenn du noch keine 30 bist, gönn dir das U30-Angebot. Damit bekommst du satte 50 % Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Hochkultur zum schmalen Kurs!

Checkliste für deine Planung:

Abo-Verkaufsstart: 5. Mai 2026

Einzelkarten: ab 19. Mai 2026

Location: Kieler Schloss

Infos & Tickets: Checkt die Website des NDR oder meld dich beim NDR Ticketshop (Tel. 0511 277 898 99).

Übrigens: Falls du mal Lust auf einen Trip nach Lübeck hast – in der MuK ist der NDR in dieser Saison sogar mit sechs Konzerten am Start, unter anderem mit der Dirigenten-Legende Herbert Blomstedt!