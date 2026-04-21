(Bild: Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Marek Szczepanek)

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Feierabend und dann? Statt Sofa einfach mal raus. Schleswig-Holstein hat nämlich deutlich mehr zu bieten als die bekannten Klassiker. Zwischen Küste, Wald und Moor verstecken sich jede Menge Orte, die man sonst schnell übersieht.

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Genau darum geht es bei den Extratouren der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Die finden 2026 immer freitags statt – locker nach Feierabend und ohne großen Aufwand. Einfach rausgehen, mitkommen und die Natur mal aus einer anderen Perspektive erleben.

Los geht’s am 24. April am Sehlendorfer Binnensee. Dort lassen sich mit etwas Glück Kraniche, Flussseeschwalben und andere Zugvögel beobachten, die gerade aus dem Süden zurückkehren. Mit dabei sind Expert*innen, die wissen, wo man hinschauen muss – und die Geschichten hinter den Tieren gleich mitliefern.

Stiftungswald Stodthagen

Am 8. Mai wird’s dann waldiger: Im Stiftungswald Stodthagen bei Kiel zeigt sich, wie Natur aussieht, wenn man sie einfach machen lässt. Hier entsteht Schritt für Schritt ein Wald, der sich ohne klassische Forstwirtschaft entwickelt. Klingt unspektakulär, ist aber ziemlich spannend, wenn man einmal mittendrin steht.

Das Schöne: Man muss dafür nicht weit fahren. Die Touren liegen direkt vor der Haustür und machen Lust, Schleswig-Holstein nochmal neu zu entdecken.