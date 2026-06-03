Abschied mit einem großen Räumungsverkauf: Die Boutique JOJO schließt ihre Türen – ab sofort ist das gesamte Sortiment radikal reduziert. (Bild: JOJO)

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Eine Ära im Kieler Einzelhandel geht zu Ende: Inhaberin Simone Delz verabschiedet sich nach über vier Jahrzehnten in den wohlverdienten Ruhestand. Bevor die Türen der beliebten Boutique JOJO endgültig schließen, bedankt sich das Team mit einer großen Rabattaktion bei seinen treuen Kundinnen.

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Modebegeisterte in Kiel können sich im Juni auf radikale Reduzierungen bekannter Marken wie Nile, Blue Fire oder Gang freuen. Doch auch für die Zukunft der Räumlichkeiten gibt es bereits kreative Pläne: Ein bekanntes Kieler Wollgeschäft steht schon in den Startlöchern für den Einzug.

Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Wer an stilvolle Mode und persönliche Beratung in Kiel denkt, kam an der Boutique JOJO in den vergangenen Jahrzehnten kaum vorbei. Ganze 41 Jahre lang prägte Inhaberin Simone Delz mit viel Herzblut, einem sicheren Gespür für Trends und großem Engagement die lokale Modewelt. Nun schlägt sie ein neues Kapitel auf und verabschiedet sich in den Ruhestand.

Der Abschied fällt nach so langer Zeit natürlich emotional aus: „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge bedanke ich mich von ganzem Herzen bei meinen vielen treuen Kundinnen und meinem großartigen Team“, erklärt Simone Delz sichtlich bewegt. „Alles hat seine Zeit und für mich entsteht jetzt Raum für Neues.“

Großer Räumungsverkauf: Hochwertige Marken radikal reduziert

Bevor die Ära JOJO final endet, wartet auf alle treuen Kundinnen und Schnäppchenjäger noch ein echtes Highlight. Ab sofort läuft im Geschäft der große Räumungsverkauf, bei dem das Sortiment konsequent geräumt wird. Für Modefans aus Kiel und Umgebung bietet sich hier die perfekte Gelegenheit, hochwertige Lieblingsstücke zu unschlagbaren Preisen zu ergattern.

Stark rabattiert sind neben bekannten Modemarken wie Nile, Heidekönigin und Fox`s auch die beliebten Denim-Labels Blue Fire und Gang. Wer sein Sommer-Outfit komplettieren möchte, wird ebenfalls fündig: Das gesamte Sortiment an Accessoires – darunter exklusive Taschen, Gürtel, Tücher und eleganter Modeschmuck – ist im Preis drastisch gesenkt. Der Sale läuft, solange der Vorrat reicht.

Kreativer Nachfolger: „Wolle und Wunder“ zieht ein

Auch wenn der Abschied von JOJO eine Lücke in der Kieler Shopping-Landschaft hinterlässt, gibt es für die traditionsreichen Räumlichkeiten bereits wunderbare Neuigkeiten. Der Standort bleibt ein Ort der Kreativität und des Handwerks: Nach dem Abschluss des Räumungsverkaufs und den anschließenden Übergabearbeiten wird das beliebte Fachgeschäft „Wolle und Wunder“ die Räume beziehen.

Kieler Strick- und Häkelfans dürfen sich also auf ein neues, inspirierendes Zuhause für hochwertige Garne, Wolle und kreative Ideen direkt vor Ort freuen. Bis dahin heißt es aber erst einmal: Vorbeikommen, Abschied nehmen und die letzten großen JOJO-Modeschätze sichern!