Gastgeber Sadat Bujupaj und sein Teamfreuen sich darauf, dich zu bewirten – ganz gleich, ob drinnen oder draußen! (Bild: falkemedia regional)

0

Das Fuego del Sur an der Halle 400 sorgt derzeit für Begeisterung bei Kiels Naschkatzen. Doch die beste Nachricht für alle Foodies kommt erst noch – denn das beliebte Restaurant plant hinter den Kulissen bereits den nächsten Coup für ganz Kiel!

Anzeige

Wir haben ihn gefunden – deinen neuen Lieblingsplatz für richtig guten Kuchen und herrlichen Kaffee: das Fuego del Sur samt seiner weitläufigen Sonnenterrasse direkt an der Halle 400.

Die geräumige Terrasse ist absolut perfekt für sonnige Kaffeepausen und entspannte Abende – inklusive toller Kulisse und genug Platz für das nächste große Treffen mit Freunden. Zwischen 15 und 17 Uhr läuft hier die sprichwörtliche „goldene Stunde“ für alle Schlemmer-Fans: Duftender Kaffee und frisch gebackene, hausgemachte Kuchen locken in das beliebte Restaurant. Wer erst am Abend vorbeischaut, gönnt sich das Ganze einfach als süßes Finale nach dem Dinner. Funktioniert schließlich immer! Von saftigen Klassikern bis zu fruchtigen Versuchungen wechselt das Angebot in der Kuchenvitrine passend zur Saison. Dazu schmecken spritziger Cappuccino, kräftiger Flat White oder ein eiskalter Eiskaffee an heißen Sommertagen.

Herzhaft genießen: Von Pizza bis Steak

Natürlich kommen im Fuego del Sur auch alle Fans der deftigen Küche voll auf ihre Kosten. Das Restaurant ist in der Landeshauptstadt längst für seine herzhaften Klassiker bekannt. Auf der vielseitigen Speisekarte finden sich knusprige Pizza, frische Pasta, feine Fischgerichte und – das absolute Highlight – hochwertige argentinische Steaks vom Grill sowie wechselnde saisonale Spezialitäten.

Sensation für Foodies: „Fuego Food“ bringt den Genuss bald zu dir nach Hause!

Und genau hier schlägt das Herz von Schlemmer-Fans ab sofort höher, denn das Geheimnis ist gelüftet: Derzeit laufen hinter den Kulissen die letzten Vorbereitungen für ein brandneues Projekt namens „Fuego Food“!

Dabei handelt es sich um einen eigenen, hochmodernen Lieferdienst mit separater Küche und eigenem Team. Das bedeutet für dich konkret: Die gewohnt exzellente Fuego-Qualität und die volle Liebe zum Geschmack kommen demnächst ohne Umwege direkt an deine Haustür – völlig unabhängig vom regulären Restaurantbetrieb. Schon bald kannst du dir das unvergleichliche Fuego-Gefühl also ganz entspannt auf die eigene Couch bestellen!

Infos & Reservierung:

Weitere Informationen rund um das Fuego del Sur sowie Tischarreangements findest du online unter www.fuegodelsur.com oder telefonisch unter 0431 / 88 86 02 78.