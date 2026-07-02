(Bild: Förde Fräulein)

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Du liebst das Radfahren genauso sehr wie wir? Wie wäre es dann mit einer der vielen Fahrradtouren, zusammengestellt von der Landeshauptstadt Kiel? Einige dieser Radtouren kannst du bequem als Track für dein Navigationsgerät herunterladen und gleichzeitig von vielen tollen Features profitieren.

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Die Touren und mögliche Abkürzungen sind als Tracks hinterlegt und zeigen den genauen Verlauf. Zusätzlich markieren Wegpunkte Stationen, Rallye-Aufgaben, WCs und nützliche Infos. Kommentare liefern Öffnungszeiten, Telefonnummern und Links – so behältst du auf der Radtour den Überblick. Du kannst per Smartphone navigieren und die Tour aufs Handy laden; stabiler ist meist ein Outdoor-Navi. Der Download steht als GPX (für die meisten Geräte) und als KML (für Google Maps/Earth) bereit.

Maritime Tour

(Route 1)

Mit ihren rund 20 oder wahlweise auch 43 Kilometern lädt die Tour dazu ein, Kiels maritime Seiten näher kennenzulernen. Eine Fährfahrt, historische Fischerhäuschen und der traumhafte Ausblick von der Holtenauer Hochbrücke sind nur ein paar der vielen Routen-Highlights. Meeresbrise garantiert!

Tatort-Radtouren

(Routen 2 und 2A)

Hier wird es so richtig spannend: Auf den Spuren des beliebten Ex-Tatort-Kommissars Borowski führt dich diese Route vorbei an Schauplätzen aus Kieler Tatortfolgen. In den übersichtlichen Karten sind die Stopps entlang der Strecke mit kurzen Inhaltsangaben zu den einzelnen Folgen verzeichnet. Ein wahres Muss für alle Tatort-Fans!

Wissenschafts-Radtour (Route 3)

Die Wissenschafts-Radtour durch Kiel führt dich vorbei an 22 sehenswerten Stationen, die das Westufer mit dem Ostufer verbinden. Passiere den Botanischen Garten, die Kunsthalle, das Zoologische Museum und viele weitere spannende und informative Orte in der Landeshauptstadt. Also nichts wie rauf auf den Drahtesel!