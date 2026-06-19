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Die aktuelle Hitzewelle bringt die Landeshauptstadt ordentlich ins Schwitzen. Doch keine Sorge, Rettung ist in Sicht: Ob cremiges Milcheis in der City, eine fruchtige Kugel direkt an der Förde oder ein erfrischender Stopp beim Ausflug ans Ostufer – wir zeigen euch 11 erstklassige Adressen in Kiel und Umgebung, die euch jetzt die perfekte Abkühlung garantieren.

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Wenn das Thermometer die Dreißig-Grad-Marke knackt, hilft im echten Norden nur eines: der sofortige Gang zur Eisdiele des Vertrauens. Egal, ob ihr Verfechter von klassischem Vanilleeis seid oder Lust auf experimentelle Sorten habt – Kiel hat für jeden Geschmack die passende Kugel parat. Packt die Sonnenbrille ein, schnappt euch eure Liebsten und schlemmt euch durch unsere Top-Eisdealer für heiße Tage!

1. Anderwaffel (Kiel-Brunswik)

Mitten im Herzen von Kiel wartet diese feine Adresse auf alle Eis-Liebhaber. Hier wird Handwerk großgeschrieben – perfekt, um sich in der Mittagspause oder nach dem Feierabend eine süße Auszeit zu gönnen.

Wo: Brunswiker Straße 59, 24103 Kiel

2. YUEYE (Kiel-Damperhof)

Wer in der Nähe der Bergstraße unterwegs ist, sollte unbedingt bei YUEYE vorbeischauen. Hier treffen großartiger Geschmack und erfrischende Kreationen aufeinander. Ein absoluter Hotspot an heißen Sommertagen!

Wo: Bergstraße 24, 24103 Kiel

3. LISEIS (Kiel-Südfriedhof)

In der Ringstraße weiß man einfach, wie man die Kieler glücklich macht. Mit viel Liebe zubereitet, wandern hier die Kugeln über den Tresen. Ideal für alle, die im Viertel nach einer schnellen Abkühlung suchen.

Wo: Ringstraße 59, 24114 Kiel

4. Eiswerk Schilksee (Kiel-Schilksee)

Was gibt es Schöneres, als maritimes Flair mit einem kühlen Eis zu verbinden? Das Eiswerk in Schilksee versorgt Segler, Strandbesucher und Ausflügler direkt im Norden Kiels mit erstklassigen Eissorten.

Wo: Fliegender Holländer 19, 24159 Kiel-Schilksee

5. Eis von Neitsch (Kiel-Friedrichsort)

Ein echter Institutionstipp auf dem Westufer: Bei „Eis von Neitsch“ in Friedrichsort schmeckt der Sommer noch wie früher. Ein perfekter Zwischenstopp, wenn ihr auf dem Weg zum Falckensteiner Strand seid.

Wo: An der Schanze 44a, 24159 Kiel-Friedrichsort

6. Eisbar Eiswerkstatt Kiel (Kiel-Schreventeich)

Nahe dem beliebten Schrevenpark gelegen, ist die Eiswerkstatt in der Gutenbergstraße der ideale Anlaufpunkt, um sich mit Eis einzudecken und es sich danach auf der Parkwiese im Schatten gemütlich zu machen.

Wo: Gutenbergstraße 13, 24116 Kiel

7. Eisparadies (Kiel-Ravensberg)

Der Name ist Programm! Das Eisparadies im Knooper Weg lockt täglich Schleckermäuler an. Die Auswahl ist fantastisch und sorgt garantiert dafür, dass die Hitze für einen Moment vergessen ist.

Wo: Knooper Weg 150a, 24118 Kiel

8. La Dolce Vita (Kiel-Südfriedhof)

Das italienische Lebensgefühl direkt in Kiel genießen? Kein Problem bei La Dolce Vita am Schülperbaum. Hier gibt es traditionelles, super cremiges Gelato, das süchtig macht.

Wo: Schülperbaum 7, 24103 Kiel

9. Blåvand Eiscafé (Kiel-Ravensberg)

Ebenfalls im Knooper Weg ansässig, bringt das Blåvand Eiscafé eine Brise dänische Gemütlichkeit und verdammt leckere Eiskreationen in die Landeshauptstadt. Vorbeischauen lohnt sich!

Wo: Knooper Weg 169, 24118 Kiel

Abkühlung am Ostufer: Ein kleiner Ausflug lohnt sich!

Wer die Hitze nutzen möchte, um die Förde zu überqueren (oder ohnehin auf der Sonnenseite wohnt), findet in Heikendorf und Mönkeberg zwei absolute Highlights, die sich perfekt mit einem Strandspaziergang verbinden lassen:

10. Zantopps Sommerhaus (Heikendorf)

Direkt am Uferweg in Heikendorf gelegen, schmeckt das Eis bei Zantopps mit Blick auf die vorbeiziehenden Schiffe gleich doppelt so gut. Urlaubsfeeling pur!

Wo: Uferweg 2, 24226 Heikendorf

11. Zantopps Fährhaus (Mönkeberg)

Nur eine Station weiter wartet das Fährhaus in Mönkeberg auf euch. Schnappt euch eine Waffel, setzt euch an den Strand und genießt die frische Fördebrise.

Wo: Strandweg 8, 24248 Mönkeberg

Nu ma Butter bei die Fische: Wer fehlt?

Haben wir eure absolute Lieblingseisdiele in Kiel vergessen oder habt ihr einen echten Geheimtipp parat, den die Redaktion unbedingt testen muss? Schreibt es uns in die Kommentare unter unserem Instagram-Post!