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Am Freitag, 7. August 2026 steigt die beliebte White Night in der Holtenauer Straße. Das hat jedoch auch Auswirkungen auf den Radverkehr – alle Infos zur temporären Sperrung gibt es hier.

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Am Freitag laden die Kaufleute der Holtenauer Straße wieder zur stimmungsvollen White Night ein. Von 18 bis 22 Uhr verwandelt sich die beliebte Einkaufsmeile in eine große Picknickfläche: Zahlreiche weiß gekleidete Besucherinnen und Besucher schlendern entlang der länger geöffneten Geschäfte, packen ihre Einkaufskörbe aus und lassen den Abend gemeinsam im Freien ausklingen.

Einschränkungen für den Radverkehr von 14 bis 24 Uhr

Damit auf den sonst belebten Gehwegen ausreichend Platz für Picknicktische und Stühle vorhanden ist, müssen Radfahrerinnen und Radfahrer am Freitag mit Einschränkungen rechnen.

Die gebauten Radwege auf beiden Straßenseiten im Abschnitt zwischen dem Lehmberg und der Kreuzung Düppelstraße / Knooper Weg werden in der Zeit von 14:00 Uhr bis 24:00 Uhr vollständig gesperrt.

Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern werden gebeten, den Bereich im genannten Zeitraum großräumig zu umfahren oder ihr Fahrrad im Veranstaltungsbereich schiebend zu bewegen.