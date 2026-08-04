(Bild: HanseArt; Adobe Stock)

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Zwischen Vintage-Vibes, zeitlosen Designklassikern und echten Antiquitäten warten überall in der Region kleine Schätze mit Geschichte darauf, entdeckt zu werden. Ob du dein Zuhause mit neuen Lieblingsstücken verschönern willst, professionelle Hilfe bei Haushaltsauflösungen suchst oder dich auf Auktionen begeistert.

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VINTAGE & DESIGNKLASSIKER

Hotspot für Designmöbel in der Holtenauer

In der Holtenauer Straße 9 hat sich vor einem Jahr ein echter Hotspot für Designmöbel etabliert: VINTAGE & DESIGNKLASSIKER Kiel. Hier findest du hochwertige neue und gebrauchte Designmöbel – von Esstischen über Sofas bis zu Stühlen und Leuchten. Marken wie Carl Hansen, Vitra oder Louis Poulsen sind fester Bestandteil des sich wöchentlich ändernden Sortiments. Das Team beschafft fast alles, was das Designherz begehrt. Tipp: VINTAGE & DESIGNKLASSIKER gibt’s übrigens auch in Eckernförde!

Adresse: Holtenauer Straße 9, 24105 Kiel

Website: www.vintage-designklassiker.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 12–18 Uhr, Sa. 11–16 Uhr

Brunswiker Antik Pavillon

Kiels größte Schatzkammer für Antiquitäten und Schmuck

Mit dem Brunswiker Antik Pavillon – Kiels größtem Antikgeschäft – hat Inhaber Stefan Schulz eine wahre Schatzkammer für alle Vintage-Fans geschaffen. Hier stöberst du auf rund 100 Quadratmetern durch alte Schätze und Kuriositäten. Es wird sowohl angekauft als auch verkauft. Gefragt sind Schmuck aller Epochen und Materialien, Uhren, Silber, Münzen, Briefmarken, Porzellan (Meissen, KPM), Gemälde sowie Militaria.

Dein Vorteil: Die Ankaufspreise liegen hier meist über dem ortsüblichen Niveau. Angekaufter Schmuck bekommt oft eine zweite Chance und wird liebevoll aufgearbeitet, statt im Schmelztiegel zu landen. Gesucht wird Modernes wie Antikes aus Gold, Silber, Platin oder Palladium. Kostenlose Schätzung gefällig? Einfach anrufen oder vorbeischauen!

Adresse: Brunswiker Straße 50, 24105 Kiel

Website: www.antik-pavillon-kiel.de

Öffnungszeiten: Di.–Fr. 11–18 Uhr, Sa. 10–14 Uhr

AntikModern

Diskrete Unterstützung bei Haushaltsauflösungen

Eine Haushaltsauflösung ist oft mit viel Arbeit und persönlichen Erinnerungen verbunden. Aleksandra und Martin Pohnke von AntikModern unterstützen dabei zuverlässig, diskret und unkompliziert. Ob Haus, Wohnung, Keller, Dachboden oder Garage: Nach kurzfristiger Terminabsprache erfolgt eine kostenlose und unverbindliche Besichtigung.

Anschließend erhalten Kund*innen einen festen Preis – verwertbare Gegenstände können dabei direkt auf die Kosten angerechnet werden. Das Team arbeitet schnell, sauber und sorgt für eine besenreine Übergabe. Persönliche Dokumente werden auf Wunsch ausgehändigt oder fachgerecht vernichtet.

Adresse: Friedrichsorterstraße 18, 24159 Kiel

Website: antikmodern.my.canva.site

Erreichbarkeit: Montag bis Sonntag, 7 bis 22 Uhr

Auktionshaus HanseArt

Kunst und Antiquitäten unter dem Hammer

In der Lübecker Altstadt bringt das Auktionshaus HanseArt seit 2018 Kunst und Design unter den Hammer: Gemälde, Porzellan namhafter Manufakturen, Möbel, Schmuck, Skulpturen und Varia. Das Expertinnenteam aus Kunsthistorikerinnen berät dich individuell – direkt vor Ort oder bei dir zu Hause. Einlieferungen sind ganzjährig nach Termin möglich; Begutachtung, Taxierung und Schätzung gibt es unverbindlich und kostenfrei.

Dank internationaler Bieterplattformen können Kund*innen weltweit über das Internet mitbieten. Schon mal im Kalender vormerken: die Herbstauktion am 19. September und die Weihnachtsauktion am 28. November.

Adresse: Mengstraße 14, 23552 Lübeck-Altstadt

Website: www.auktionshaus-hanseart.de

Öffnungszeiten: Di. 12–18 Uhr, Do. 12–18 Uhr, Fr. 12–17 Uhr