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Spannendes Mitmach-Wochenende für die ganze Familie: Am 1. und 2. August 2026 dreht sich im Freilichtmuseum Molfsee alles um die faszinierende Reise des Getreides vom Acker bis auf den Teller.

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Wie wurde früher geerntet, gedroschen und verarbeitet – und wie funktioniert diese Arbeit in der modernen Landwirtschaft heute? Bei den diesjährigen „Tagen der Landwirtschaft“ im Freilichtmuseum Molfsee können große und kleine Entdecker genau diesen Fragen auf den Grund gehen. Am Samstag, 1. August, und Sonntag, 2. August 2026, lädt das historische Museumsgelände jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr zu einem erlebnisreichen Aktionswochenende ein, das traditionelle Handwerkskunst mit modernem Wissen verbindet.

Mitmachen und Ausprobieren: Vom Dreschen bis zum Backen

Das Wochenende lebt vom Erleben und Anpacken: An zahlreichen Mitmachstationen im gesamten Freilichtmuseum sind Besucherinnen und Besucher jeden Alters eingeladen, selbst Hand anzulegen. Hier lässt sich hautnah ausprobieren, wie viel Muskelkraft und Geschicklichkeit nötig waren, um Getreide von Hand zu dreschen, zu mahlen und schließlich zu leckerem Brot zu verbacken.

Ein besonderes Highlight bilden die historischen Mühlen auf dem Gelände: Sie demonstrieren auf eindrucksvolle Weise, wie Wind und Wasser über Jahrhunderte genutzt wurden, um aus harten Körnern feines Mehl zu gewinnen. Wer mag, greift selbst zum Mahlstein und spürt den Unterschied zwischen historischen Techniken und moderner Lebensmittelproduktion.

Regionaler Bauernmarkt für Genießer

Neben den Mitmach-Aktionen lädt ein bunter Bauernmarkt zum Verweilen und Schlemmen ein. Regionale Erzeuger bieten hier frische, hochwertige Produkte direkt aus der Umgebung an – perfekt für einen entspannten Bummel über das weitläufige Gelände.

Die Veranstaltungsreihe der Landesmuseen Schleswig-Holstein eignet sich ideal als Ausflugsziel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen.

Veranstaltungs-Details im Überblick:

Event: Tage der Landwirtschaft – Vom Korn zum Brot

Datum: 01. und 02. August 2026

Uhrzeit: jeweils 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Freilichtmuseum Molfsee, Hamburger Landstraße 97, 24113 Molfsee

Veranstalter: Landesmuseen SH