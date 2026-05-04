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Am 10. Mai wird es emotional an der Förde: Beim Wings for Life World Run 2026 laufen wir in Mönkeberg gemeinsam für alle, die es selbst nicht können. Ob Profi-Runner, Gelegenheits-Walker oder Rollstuhlfahrer – sei dabei, wenn wir zusammen mit Surf-Legende Björn Dunkerbeck die Rückenmarksforschung unterstützen. Das Beste: Deine Startgebühr hilft zu 100 %!

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Kiel zeigt wieder Herz! Am Sonntag, den 10. Mai 2026, verwandelt sich Mönkeberg in eine globale Laufstrecke. Pünktlich um 13:00 Uhr fällt der Startschuss für den lokalen App-Run, den das Team vom @Saltwater.Shop bereits zum fünften Mal mit viel Herzblut organisiert. Der Treffpunkt ist die Grundschule Mönkeberg – und du bist herzlich eingeladen!

Ein Lauf ohne Ziellinie: Das virtuelle Catcher Car jagt dich

Das Konzept des Wings for Life World Runs ist weltweit einzigartig. Es gibt keine feste Distanz und keine klassische Ziellinie. Stattdessen wirst du vom virtuellen Catcher Car gejagt.

So funktioniert’s:

Du startest um 13:00 Uhr mit deiner App.

30 Minuten später nimmt das virtuelle Catcher Car mit 14 km/h die Verfolgung auf.

Die Geschwindigkeit wird konstant erhöht, bis auch der letzte Läufer eingeholt wurde.

Sobald dich das Auto „überholt“, ist dein Rennen beendet – egal ob nach 2, 20 oder 40 Kilometern!

Prominente Unterstützung: Mit 42 Weltmeistertiteln am Start

Dieses Jahr gibt es ein ganz besonderes Highlight für alle Sportfans an der Förde: Kein Geringerer als Björn Dunkerbeck wird mit am Start sein! Der 42-fache Windsurf-Weltmeister und Red Bull Athlet lässt das Brett im Wasser und schnürt die Laufschuhe, um gemeinsam mit der Kieler Community ein Zeichen zu setzen.

100 % Impact: Deine Teilnahme verändert Leben

Was diesen Lauf so besonders macht, ist die Mission dahinter. Die Startgebühr von 25 € fließt ohne Abzüge direkt in die Wings for Life Stiftung. Das Geld wird zu 100 % für die Forschung zur Heilung von Querschnittslähmung eingesetzt. Keine Verwaltungskosten, kein Profit – nur direkte Hilfe.

Egal ob du im Rollstuhl teilnimmst, walkst oder einen neuen persönlichen Rekord aufstellen willst: Jeder Meter zählt und jeder Euro hilft, eine Zukunft ohne Querschnittslähmung möglich zu machen.

So bist du dabei

Lust bekommen? Dann schnapp dir deine Freunde, lad dir die Wings for Life World Run App herunter und melde dich für den Standort Kiel-Mönkeberg an.

Alle Details im Überblick:

Wann: 10. Mai 2026, Start exakt um 13:00 Uhr

Wo: Treffpunkt Grundschule Mönkeberg

Wer: Jede:r! Läufer, Walker, Rollstuhlfahrer

Anmeldung: wingsforlifeworldrun.com/de/locations/kiel-monkeberg

Wir sehen uns an der Startlinie – lasst uns gemeinsam die Welt bewegen!