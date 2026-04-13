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Digitalisierung zum Anfassen: Mit dem mobilen „DigitalWerk vor Ort“ baut die KielRegion GmbH Barrieren ab und ermöglicht digitale Teilhabe für alle Generationen. Von individuellen Smartphone-Sprechstunden bis hin zu Technik-Workshops bietet das kostenfreie Programm praxisnahe Unterstützung direkt vor der Haustür.

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Digitale Technologien gehören längst zum Alltag – doch nicht für alle Menschen ist der Zugang selbstverständlich. Mit dem Projekt „DigitalWerk vor Ort“ bringt die KielRegion GmbH digitale Bildung direkt zu den Menschen in der Region. Ziel ist es, digitale Teilhabe für alle Generationen zu ermöglichen, Zugangsbarrieren abzubauen und niedrigschwellige Lernangebote zu schaffen – kostenfrei, wohnortnah und ohne Vorkenntnisse.

Nahbar, praxisorientiert und für alle zugänglich

Gemeinsam mit dem Projektpartner cobaas – Bildung und Kommunikation e. V. ist das Schulungsmobil 2026 in der KielRegion unterwegs. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior*innen können vor Ort moderne Technologien ausprobieren, digitale Grundkompetenzen erlernen und sich in offenen Sprechstunden individuell beraten lassen.

Das Angebot reicht von Grundlagenkursen und Medienkompetenz-Workshops bis hin zu technischen Mitmachformaten und persönlicher Unterstützung bei Fragen rund um Smartphone, Laptop und Tablet. „Digitale Teilhabe darf keine Frage des Wohnorts oder des Vorwissens sein. Mit dem DigitalWerk vor Ort bringen wir modernes Lernen dorthin, wo die Menschen leben – nahbar, praxisorientiert und für alle zugänglich“, sagt Robert Semkow, Geschäftsführer der KielRegion GmbH.

Das DigitalWerk vor Ort stärkt digitale Kompetenzen direkt in den Gemeinden und fördert so Teilhabe in der Region. Das Projekt ist Teil des Kieler Programms des EU-weiten Projekts „Science Comes to Town“, das 2026 Forschung direkt in Städte, Gemeinden und Nachbarschaften bringt.

Info & Anmeldung

Das Programm sowie die Anmeldung zu den Kursen werden etwa einen Monat vor dem jeweiligen Termin veröffentlicht:

www.cobaas-bildung.de/digitalwerk-vor-ort

Weitere Informationen: www.kielregion.de/digitalwerk

SmarterLeben | KielRegion:

SmarterLeben ist ein gemeinsames Projekt der Landeshauptstadt Kiel sowie der Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde und wird gemeinsam mit der KielRegion GmbH umgesetzt. Es ist eines der derzeit 73 Modellprojekte Smart Cities (MPSC) und wird vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) gefördert. Der Begriff Smarte Region (wie auch Smart City) beschreibt das Konzept einer Region oder Stadt der Zukunft, in der mithilfe von digitalen, technischen und gesellschaftlichen Innovationen die Zukunftsfragen rund um Klimawandel, Mobilitätswende oder soziale Teilhabe gelöst werden.

Das Team SmarterLeben | KielRegion arbeitet in den Handlungsfeldern Quartiersentwicklung, Regionales Küstenmanagement, Mobilität, Kompetenzaufbau, Beteiligung und Digitale Dienste.