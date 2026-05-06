(Bild: Thomas Hoy)

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Der Helm sitzt, die Pads sind festgeschnallt und die Vorfreude an der Kieler Förde ist greifbar: Die Kiel Baltic Hurricanes kehren zurück auf den Rasen! Lies in diesem Artikel, wann die ersten Heimspiele der Saison am Hasseldieksdammer Weg angepfiffen werden.

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Für alle Fans des rasanten US-Sports und solche, die es noch werden wollen, gibt es im Mai gleich zwei Termine, die man sich fett im Kalender anstreichen sollte. Den Auftakt macht die Mannschaft am 16. Mai noch in der Ferne beim prestigeträchtigen Auswärtsspiel gegen die Braunschweig Lions. Doch schon am 23. Mai verwandelt sich Kiel wieder in eine „grün-weiße Zone“, wenn die Canes endlich wieder vor heimischer Kulisse auflaufen. Es gibt kaum ein Sport-Event in Kiel, das so viel Energie versprüht wie ein Heimspiel der Hurricanes. Dann empfangen die Kieler die Dresden Monarchs im heimischen Kilia Stadion. Nur eine Woche später, am 30. Mai, wartet mit den Potsdam Royals der nächste Brocken auf die Jungs von der Förde.

American Football in Kiel ist mehr als nur ein Spiel – es ist ein Event für die ganze Familie. Zwischen Cheerleading-Performances, dem Duft von Burgern und der mitreißenden Stimmung auf den Rängen wird jedes Spiel zu einer großen Football-Party. Ob Kenner der Taktik oder Neulinge, die einfach die einzigartige Stimmung genießen wollen – bei den Canes ist jeder willkommen. Lasst uns das Kilia Stadion in ein Tollhaus verwandeln und unsere Mannschaft zum Sieg schreien! Sichere dir rechtzeitig Karten und verwandel das Stadion gemeinsam mit den Hurricanes in ein Tollhaus! Tickets und Infos unter www.baltic-hurricanes.de.

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