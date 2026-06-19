(Bild: LH Kiel/Gunnar Dethlefsen)

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Die Kieler Woche 2026 verwandelt die Landeshauptstadt wieder in ein riesiges Open-Air-Festivalgelände und bietet ein gewaltiges Angebot hochkarätiger Musik-Acts quer durch alle Genres. Wer bei der Fülle an Bühnen den Überblick behalten will, findet hier die absoluten Highlights für die kommenden Tage – von mitreißendem Indie-Rock über deepen Hip-Hop bis hin zu ekstatischen Electro-Beats.

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Schon der Startschuss hat es in sich: Am Freitag, 19. Juni, zieht es elektronische Musikfans unweigerlich an die Fördebühne. Ab 21.30 Uhr übernimmt dort das mysteriöse Kollektiv Glockenbach das Kommando. Bekannt für ihre markanten anonymen Auftritte und globale Hits wie „Redlight“ oder „Dirty Dancing“, werden sie die schillernde Kulisse des Hafens mit ihren treibenden Deep-House-Beats in eine gigantische Tanzfläche verwandeln.

Wer es am selben Abend lieber urban und geschichtsträchtig mag, sollte zeitgleich zur Woderkant pilgern: Ab 21 Uhr steht dort D-Flame auf der Bühne. Der Frankfurter Hip-Hop- und Reggae-Pionier, der schon um die Jahrtausendwende mit Meilensteinen wie „Basstard“ die deutsche Szene prägte und als verlässliche Live-Instanz gilt, bringt seinen unverkennbaren, basslastigen Flow an die Kaikante.

Am Samstag, 20. Juni, wartet ein echtes Urgestein der internationalen Musikgeschichte auf der idyllischen Krusenkoppel. Ab 20.30 Uhr betritt Midge Ure die Bühne. Als legendäre Stimme von Ultravox („Vienna“) und Mit-Initiator von Live Aid hat der schottische Weltenbummler Pop- und New-Wave-Geschichte geschrieben. Seine exklusiven Open-Air-Konzerte leben von zeitloser Eleganz und purer nostalgischer Energie. Ebenfalls am Samstag lohnt sich ab 18.30 Uhr der Weg zur Fördebühne, wo der fleißige Songwriter FAYAN seinen massiven Airplay-Hit „Verliebt in mich“ live präsentiert.

Der Sonntag, 21. Juni, bringt geballte Abwechslung: Während Newcomerin Loi ab 19 Uhr die Fördebühne mit ihrer kraftvollen Stimme verzaubert, geben die finnischen Rocker von The Rasmus ab 21 Uhr im Radio BOB! Rockcamp ordentlich Gas. Wer eher Lust auf Partyschlager hat, feiert zeitgleich ab 19 Uhr mit Isi Glück auf der Malle Bühne am Asmus-Bremer-Platz.

Zur Wochenmitte wird es auf der Rathausbühne gewohnt emotional und kraftvoll. Am Montag, 22. Juni, reist die Hamburger Indie-Rock-Institution Kettcar an die Förde und spielt ab 22.15 Uhr. Mit im Gepäck haben Marcus Wiebusch und seine Band tiefgründige, kluge Texte und mitreißende Hymnen wie „Landungsbrücken raus“ oder Stücke aus ihrem von Kritikern gefeierten jüngsten Schaffen – ein Pflichttermin für alle, die handgemachte Gitarrenmusik mit Haltung lieben. Wer es am selben Abend lieber entspannt angehen möchte, lauscht ab 20.30 Uhr den sanften Reggae-Klängen von Patrice auf der Krusenkoppel.

Am Dienstag, 23. Juni, schlägt die Stunde der Wortakrobaten: Auf der Jungen Bühne steigt ab 20 Uhr der 15. Poetry Slam. Hier treten die besten Poetinnen und Poeten der Region im kreativen Wettstreit gegeneinander an – ein absoluter Programmtipp für alle, die Tiefgang und Humor abseits der großen Musikbühnen suchen.

Ein ganz besonderes, internationales Highlight wartet auf dem reinen Frauen-Cover-Motiv der Event-Woche: Die US-amerikanische Neo-Soul-Ikone Macy Gray wird mit ihrer unverkennbaren, rauchigen Reibeisenstimme und Welthits wie „I Try“ die Krusenkoppel in ein unvergessliches Lichtermeer verwandeln.

Gegen Ende der Festwoche brennen die Bühnen dann noch einmal lichterloh. Am Donnerstag, 25. Juni, rocken die US-Alternative-Metaller von Ugly Kid Joe ab 20.30 Uhr die Krusenkoppel. Die Kalifornier, die in den 90er-Jahren Welthits wie „Everything About You“ oder das gefühlvolle Harry-Chapin-Cover „Cats in the Cradle“ landeten, sind auch Jahrzehnte später für ihre energiegeladenen, schweißtreibenden Crossover-Shows bekannt. Zeitgleich startet ab 20 Uhr Deutschpop-Liebling Max Giesinger auf der Rathausbühne durch.

Wer den Donnerstagabend stattdessen lieber elektronisch und im Rhythmus der Nacht ausklingen lassen will, wechselt um 22 Uhr zu Together Kiel, wo Tech-House-Sensation Karla Blum das Closing übernimmt und die Crowd mit hypnotischen, treibenden Club-Sounds bis in die Puppen wachhält.

Egal, für welchen Weg man sich entscheidet: Der Soundtrack dieser Kieler Woche bleibt unvergesslich. Viel Spaß beim Entdecken!

Hier findest du die Quickinfo zu den Bühnen der Kieler Woche sowie das gesamte Programm 2026!