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In der Goldschmiede von Meike Kröger werden auch zur Kieler Woche die Segel gesetzt und der Anker gelichtet:

Kleine Schiffe aus Emaille mit Treibholz als Zweiganhänger bringen maritimes Flair in dein Zuhause.

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Farbenfroh kommen auch die Silberringe daher, emailliert in leuchtenden Aqua-Farben. Für die echte Windsbraut gibt es den großen Anker aus Silber mit Herz aus edlem 750/-Gold.

Alle Stücke sind wie immer in liebevoller Handarbeit angefertigt. Komm vorbei geschippert im Atelier Kleine Freiheit im

Jungfernstieg Nr. 4. Die Crew freut sich auf dich! Alle Infos findest du unter: www.atelier-kleinefreiheit.de