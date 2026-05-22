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Wenn am 6. Juni der Ball auf dem Sportgelände der Uni Kiel rollt, geht es um weit mehr als nur den AStA-Pokal. Der Kamerunische Studentenverein Kiel e. V. (KSV Kiel) verwandelt den Campus in einen Ort der Begegnung, an dem Sport zur gemeinsamen Sprache wird.

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Während die großen Profiligen in die Sommerpause gehen, wird es auf dem Sportgelände der CAU Kiel erst so richtig heiß. In aller Frühe herrscht hinter dem Sportzentrum bereits geschäftiges Treiben, wenn Tore gerückt und Spielfelder markiert werden. Der Kopf hinter dem Event ist Jovial Silatsa Tchatchum, Präsident des KSV. Für den Wirtschaftsinformatik-Studenten ist die Mission klar: „Fußball verbindet“, weiß er aus Erfahrung. „Hier kommen die Menschen ins Reden.“ Das Ziel des Turniers ist der Austausch auf Augenhöhe – über alle kulturellen Grenzen hinweg.

(Bild: KSV)

Gelebte Willkommenskultur auf dem Platz Der KSV, der rund 100 Mitglieder in Schleswig-Holstein zählt, versteht sich als wichtiger Ankerpunkt für kamerunische Studierende an der Förde. Doch bei diesem Turnier ist die Einladung universell: Mitspielen darf jeder, der Lust auf das runde Leder hat – egal ob Erstsemester, Alumnus oder Kieler Gast.

Neben packenden K.O.-Runden und dem sportlichen Ehrgeiz steht das Miteinander im Fokus. Ab Mittag sorgt Grillduft für echtes Sommer-Feeling am Spielfeldrand. Nach dem großen Finale zieht die bunte Truppe zur Siegerehrung traditionell weiter ins Dr.-Aenne-Liebreich-Haus, um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Ein starkes Beispiel dafür, dass Sport in Kiel die beste Sprache ist, um Barrieren abzubauen und neue Freundschaften zu knüpfen.