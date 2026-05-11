(Bild: Tas Juwelier)

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Ein Schmuckstück kauft man nicht nebenbei – und genau dafür gibt es in der Holtenauer Straße einen Ort, an dem du dir Zeit lassen kannst. Lies in diesem Artikel, wo du deine neuen Lieblingsstücke in Kiel findest.

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Gerade bei Trauringen zählt jedes Detail. Mit einem modernen 3D-Konfigurator entsteht Schritt für Schritt dein individueller Ring, direkt sichtbar und greifbar. Bei Tas Juwelier kannst du verschiedene Profile, Muster sowie Größen und Farbtöne vergleichen. So entwickelst du ein sicheres Gefühl für das, was wirklich zu dir passt. Ohne Zeitdruck, dafür mit ehrlicher Begleitung auf dem Weg zu euren Ringen.

Schmuck & Service aus einer Hand

Neben Trau- und Verlobungsringen erwartet dich eine vielseitige Auswahl an Schmuck – von klassisch bis modern. Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen: Reparaturen, Gravuren oder ein schneller Batteriewechsel sorgen dafür, dass deine Lieblingsstücke lange Freude machen.

Transparenter Goldankauf

Auch beim Goldankauf steht Vertrauen im Mittelpunkt. Mithilfe eines modernen Analysegeräts werden bei Tas Juwelier Schmuckstücke direkt vor Ort geprüft – transparent und nachvollziehbar. So weißt du genau, wie der Wert zustande kommt.

Wer auf der Suche nach etwas Besonderem ist, findet hier eine persönliche Beratung, die den Unterschied macht.

Schau dich auf der Website von Tas Juwelier um und finde deine neuen Schmuckstücke!